Montréal tiendra l’an prochain un grand sommet sur les chantiers routiers afin de trouver des solutions à l’omniprésence des cônes orange dans la métropole, a annoncé mardi l’administration Plante.

Philippe Teisceira-Lessard La Presse

L’évènement réunira la ville-centre et les arrondissements, mais aussi les grands donneurs d’ouvrage publics et privés.

« On sort de la COVID, on voit les chantiers qui reprennent, donc en 2023, on va pouvoir tenir ce sommet sur les chantiers », a expliqué Émilie Thuillier, responsable des infrastructures au sein du comité exécutif de Valérie Plante. « À Montréal, seulement 30 % des travaux dans nos rues sont faits par la Ville et ses arrondissements. Et donc, 70 % qui sont d’autres donneurs d’ouvrage. »

Mme Thuillier a assuré que la Ville de Montréal faisait déjà tout en son pouvoir pour coordonner les chantiers au meilleur de sa capacité. « Est-ce que c’est facile à gérer ? Non ! Parce qu’on est tributaires des changements, des échéances des autres grands donneurs d’ouvrages. »

Projet Montréal s’était engagé à tenir un tel sommet dans les six premiers mois d’un deuxième mandat, qui a débuté en novembre 2021. La semaine dernière, l’opposition avait durement critiqué cette omission.