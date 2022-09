Ce week-end, il fera beau et chaud à Montréal. Profitez-en : la chaleur estivale achève.

Léa Carrier La Presse

Le mercure devrait grimper jusqu’à 35 degrés avec le facteur humidex pendant la fin de semaine à Montréal.

Rien d’exceptionnel pour le début du mois de septembre, souligne Jean-Philippe Bégin, météorologue chez Environnement Canada.

« L’été n’est pas encore terminé », explique-t-il. Mais il tire à sa fin. Premier signe : les nuits sont de plus en plus longues. « On perd un peu plus de 3 minutes par jour », indique M. Bégin.

Lundi, la température redescendra à 27 degrés, sous un ciel nuageux. L’humidité restera élevée au moins jusqu’au milieu de la semaine, ce qui favorisera des averses et des orages mardi et mercredi. « On pourrait accumuler beaucoup d’eau par endroits », soutient Jean-Philippe Bégin.

En Outaouais, la pluie pourrait débuter dès dimanche en après-midi.