L’administration Plante n’exclut pas « d’ouvrir les livres » de Fierté Montréal et d’examiner de plus près la gouvernance de l’organisme, dans la foulée de l’annulation surprise et fortement dénoncée du défilé, dimanche dernier.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Nous allons tous et toutes travailler rapidement, de façon efficace, pour trouver des réponses sur ce qui s’est passé la journée même, donc au niveau de la logistique, des communications, mais également de retourner en arrière et regarder au niveau de la gouvernance et, s’il le faut, ouvrir les livres », a convenu mercredi matin la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Elle a rappelé que « la Ville et le gouvernement du Québec investissent dans cet évènement-là, et qu’il y a aussi de nombreux commanditaires ».

Selon nos informations, les 600 000 $ investis par l’administration municipale dans les festivités de Fierté Montréal ont été utilisés en bonne partie par l’organisme, qui a tout de même tenu plusieurs activités tout au long de la semaine dernière. Des sources ont toutefois indiqué qu’un dernier versement restait à être fait. Il correspond à environ 10 % de ce montant, soit 60 000 $.

C’est cette dernière somme qui devrait maintenant être utilisée pour financer l’enquête indépendante qui a été lancée dans les derniers jours, comme l’ont convenu le DG de Fierté Montréal, Simon Gamache, le président du conseil d’administration, Moe Hamandi, et la mairesse Plante, lors d’une rencontre tenue lundi soir. Un médiateur devrait d’ailleurs être nommé au courant des prochains jours.

Au niveau provincial, le ministère du Tourisme a quant à lui versé 1,1 million à Fierté Montréal l’an dernier. La porte-parole du ministère, Meghan Houle, affirme toutefois que cette aide « était dédiée à l’ensemble de la programmation, et non spécifiquement à l’organisation du défilé ». Le ministère « rencontrera les promoteurs de l’évènement au cours des prochains jours pour discuter de cette situation », a-t-elle ajouté.

« Il faut rétablir bien et rapidement le lien de confiance entre Fierté Montréal, les organismes communautaires, les partenaires et bien sûr la population », a également martelé mercredi Mme Plante, en promettant « qu’il y aura un défilé l’année prochaine ». « Ça a été une grande déception pour nous tous de voir le défié annulé », a-t-elle réitéré.

« Je tiens à remercier le conseil d’administration qui est en pleine ouverture, qui veut lui aussi trouver des réponses et assurer la qualité du prochain défilé », a-t-elle conclu.

Dans les derniers jours, l’annulation surprise du défilé de la métropole a été dénoncée par plusieurs membres de la communauté LGBTQ+, dont plusieurs appellent à revoir l’organisation de cet évènement phare. Michel Dorion, personnalité bien connue du Village gai et ex-responsable du défilé de Fierté Montréal, a notamment parlé d’une « faute grave » de l’organisation, en appelant à « une réflexion sérieuse au sein de l’équipe de direction et aussi au sein du C. A. ».

Avec Vincent Larin