Risques d’accident et de congestion routière : dans une mise en demeure envoyée à la Ville de Montréal, le CHUM s’oppose à l’établissement du nouveau Réseau express vélo (REV) dans l’entourage immédiat de l’hôpital. Une sortie publique qui déçoit les instances de la Ville.

Lila Dussault La Presse

« Le problème, c’est que nos patients ne viennent pas à vélo », résume en entrevue Danielle Fleury, PDG adjointe du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM). Elle a fait parvenir le 29 juin dernier une mise en demeure à la mairesse de Montréal Valérie Plante pour s’opposer au projet du Réseau express vélo (REV). Celui-ci vise à rendre la piste cyclable de la rue Viger Est, qui existait déjà avant l’arrivée du CHUM, plus sécuritaire.

Un nouveau tronçon du REV verra le jour pour relier le centre-ville de Montréal d’est en ouest. Dans l’arrondissement de Ville-Marie, où se situe le CHUM, les pistes cyclables unidirectionnelles vont longer l’avenue Viger Est et la rue Saint-Antoine Est, de part et d’autre de l’autoroute Ville-Marie, sur une distance de 1,5 kilomètre. Les travaux doivent commencer en juillet.

Pour ce faire, une voie de circulation automobile sera retirée sur l’avenue Viger tandis que la piste cyclable qui longe déjà le CHUM depuis 12 ans sera élargie et sécurisée. « On vient mieux partager l’espace public », estime Robert Beaudry, responsable de l’urbanisme au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Le CHUM contre cette piste cyclable

« Depuis plusieurs années, on a transmis et communiqué avec la Ville de Montréal pour lui dire que nous étions inquiets et en désaccord avec la piste cyclable sur Viger, qui passe devant l’entrée des ambulances du CHUM », soutient Danielle Fleury.

En effet, à cette intersection, des ambulances stationnées empiètent régulièrement sur la voie cyclable, le temps que les ambulanciers terminent leurs dossiers et informent leur centrale qu’ils sont à nouveau disponibles, affirme Mme Fleury. Une cinquantaine d’ambulances viennent au CHUM chaque jour.

« Ça bouche la piste cyclable et les cyclistes doivent faire le tour, soutient-elle. Donc on est inquiets, parce qu’on pense qu’il y a des risques d’accident. »

Robert Beaudry affirme que la Ville de Montréal a rencontré le CHUM à de nombreuses reprises pour proposer des aménagements à cet endroit, comme des entrées charnières, de la signalisation, une matérialité différente au sol, un signal sonore quand les portes du garage des ambulances ouvrent, et des espaces dédiés aux ambulances sur la rue Sanguinet, à côté. « On ne fait jamais de compromis sur la sécurité, assure-t-il, mais on sent énormément de fermeture de la part [du CHUM] sur ce sujet-là. »

Pour Jean-François Rheault, PDG de Vélo Québec, l’argument du CHUM ne tient pas la route, car l’arrivée de REV va améliorer la sécurité pour tous les usagers du secteur.

Des problèmes de circulation ?

La réduction des voies de circulation sur l’avenue Viger interpelle aussi Mme Fleury. Dans la mise en demeure envoyée à la Ville de Montréal, elle explique que plus de 5500 personnes se déplacent au CHUM tous les jours pour travailler ou faire du bénévolat. Du côté des patients, le CHUM accueille quotidiennement dans ses cliniques externes plus de 4500 patients, souvent accompagnés, et jusqu’à 220 patients aux urgences.

Si certains patients viennent en transport en commun, plusieurs se déplacent en transport adapté, en voiture ou en taxi, souligne Mme Fleury. « Juste avec le Service de transport de Montréal, chaque jour, 1700 véhicules de transport adapté amènent des patients au CHUM et 1600 viennent en rechercher », affirme-t-elle.

Vu la nature des activités médicales du CHUM, les patients et médecins doivent pouvoir accéder aux installations rapidement en cas d’urgence, assène la PDG. « C’est vrai que le transport actif est là pour diminuer le nombre de véhicules, reconnaît-elle, mais nous on veut protéger l’accès au CHUM pour les patients. »

Une position qui déçoit Robert Beaudry : « Je suis très surpris et déçu que la gestionnaire de l’hôpital sorte contre la bonification d’une piste cyclable qui existe depuis 12 ans, alors que la Direction régionale de santé publique nous enjoint d’aménager et même d’accélérer le développement du REV », dénonce-t-il.

Pas dans l’entourage du CHUM

Après plusieurs tentatives de communications avec les instances de la Ville de Montréal, qualifiées de « dialogue de sourds » par Mme Fleury, le CHUM a décidé d’envoyer une mise en demeure pour se faire entendre.

Le CHUM dément toutefois l’idée d’être contre le transport actif. « On ne veut pas en faire un débat vélo contre automobilistes, soutient Danielle Fleury. Ce qu’on remet en question, c’est l’endroit qui a été choisi [pour le REV]. »

Et à quel endroit serait-ce plus approprié ? Selon la mise en demeure, la réponse est simple : « pas dans l’entourage immédiat du CHUM ».