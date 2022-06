C’est le retour dimanche du Tour de l’île de Montréal, grand-messe annuelle du vélo depuis 1985. Et pour sa première édition au maximum de sa capacité depuis le début de la pandémie, Vélo Québec se prépare à accueillir plus de 15 000 cyclistes. Voici comment planifier vos déplacements en voiture en conséquence.

Léa Carrier La Presse

Chaque année, c’est le rendez-vous qui annonce l’été. Le coup d’envoi de la 37e édition du Tour de l’île sera donné ce dimanche à 9 h 30.

Les cyclistes s’élanceront dans les rues de sept arrondissements et villes, soit le Plateau-Mont-Royal, Rosemont–La Petite-Patrie, Outremont, Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, le Sud-Ouest, Verdun, Ville-Marie et Westmount pour un parcours total de 36 km.

Pour les intéressés, les départs se feront à partir des parcs La Fontaine, MacDonald et Angrignon. Il en coûte 50 $ pour un adulte et 10 $ pour un jeune de 13 à 17 ans.

Raison de plus pour s’inscrire et participer : il annonce un ciel dégagé et un confortable 22 °C toute la journée. Quelques rafales de 50 km/h devraient toutefois ajouter un petit niveau de difficulté, indique Environnement Canada.

Pour cette édition un peu particulière, Vélo Québec attend plus de 15 000 cyclistes. Le Tour de l’île n’avait pas eu lieu en 2020 et avait dû limiter le nombre de participants à 9000 en 2021.

Circulation automobile perturbée

Mieux vaudra prévoir son itinéraire en voiture, dimanche. Le parcours sera entièrement fermé à la circulation automobile, et ce, jusqu’en fin d’après-midi.

Pour faciliter les déplacements, Vélo Québec invite la population à utiliser l’application Waze ou à consulter sa page web d’infocirculation.

Tout au long du trajet, des bénévoles, des cadets et des policiers seront présents aux intersections des rues barrées pour orienter les automobilistes. Ils pourront remettre, à ceux qui le désirent, un plan du parcours et des voies de contournement.

Avec La Presse Canadienne