L’opposition à l’hôtel de ville souhaite que Montréal aille de l’avant pour donner à un parc de l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve (MHM) le nom du Dr Henry Morgentaler, pour honorer la mémoire de celui qui a œuvré toute sa vie pour faciliter l’accès des femmes à l’avortement.

Isabelle Ducas La Presse

Les élus de l’arrondissement s’étaient entendus l’automne dernier pour renommer le parc Beaujeu en l’honneur du célèbre médecin. La demande avait même été approuvée par le comité de toponymie de MHM.

Pourquoi ce parc ? Parce qu’il se trouve tout près de l’endroit où a été ouverte la première clinique d’avortement du Dr Morgentaler, rue Honoré-Beaugrand, dans Tétreaultville, en 1968.

La demande doit maintenant être soumise à l’approbation du conseil municipal de Montréal. Sauf qu’elle semble coincée quelque part dans les méandres de l’administration municipale, déplore le conseiller Julien Hénault-Ratelle, d’Ensemble Montréal, qui représente le district de Tétreaultville.

« Avec le débat qui refait surface aux États-Unis, mais aussi au Québec et au Canada, je pense que ça enverrait un message très fort de la part de l’administration municipale de dire : le Dr Morgentaler représente les valeurs montréalaises. Ça serait un geste fort et symbolique pour reconnaître tout le travail qu’il a fait pendant des décennies pour le droit des femmes de disposer d’elles-mêmes », souligne M. Hénault-Ratelle.

PHOTo YVES Beauchamp, Archives La Presse La clinique du Dr Morgentaler, rue Honoré-Beaugrand, en 1980

« Maintenant que le nom du Dr Morgentaler est dans la banque de toponymie, c’est une décision politique d’aller de l’avant, alors qu’il y a un momentum actuellement. »

Il rappelle que Henry Morgentaler est allé en prison, et deux fois devant la Cour suprême, pour défendre ses convictions.

Les élus de l’arrondissement de MHM ont déjà pris contact avec les enfants du médecin, qui appuient l’idée de rendre hommage à leur père de cette façon, selon le conseiller municipal.

Au cabinet de la mairesse Valérie Plante, on répond que la demande pour renommer le parc Beaujeu en l’honneur du Dr Morgentaler est étudiée actuellement.

« Les demandes et recommandations toponymiques suivent leur cours et pourront bénéficier du nouveau Cadre d’intervention en reconnaissance à venir dans les prochaines semaines », explique l’attachée de presse de la mairesse, Alicia Dufour, dans une déclaration écrite. « La Ville de Montréal trouve primordial de mettre en place un mécanisme amélioré en matière de toponymie. Le nouveau Cadre d’intervention en reconnaissance sera une avancée majeure qui permettra une évaluation plus neutre et globale des différentes suggestions de nomination. »

Selon Ensemble Montréal, il n’y aurait aucun lieu au Canada portant le nom du Dr Morgentaler actuellement. Pourtant, en 2008, le gouvernement fédéral a reconnu la contribution du médecin à la société en le nommant membre de l’Ordre du Canada, la plus haute distinction civique au pays.

D’origine polonaise, Henry Morgentaler est mort en 2013 à Toronto.