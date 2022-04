Les électeurs français de Montréal se sont déplacés en grand nombre pour voter au second tour de la présidentielle samedi, au Palais des Congrès.

Frédérik-Xavier Duhamel La Presse

« On a une belle affluence, avec beaucoup d’électeurs qui se sont mobilisés dès très tôt ce matin », s’est réjouie la Consule générale de France à Montréal, Sophie Lagoutte.

L’attente pouvait atteindre jusqu’à 1 h 45 en matinée alors que beaucoup d’électeurs sont arrivés avant l’ouverture des bureaux de vote, à 8 h. La circulation est cependant devenue plus fluide au courant de l’avant-midi.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE

« On a travaillé pour améliorer la circulation des électeurs au sein du Palais, et ça porte ses fruits puisqu’effectivement, les gens arrivent beaucoup plus rapidement à leur bureau de vote cette semaine », s’est félicitée Mme Lagoutte.

« Ça se passe mieux, c’est beaucoup plus fluide » qu’au premier tour, a déclaré Maude Pidou, qui a attendu une trentaine de minutes avant de voter peu avant midi. Elle est venue pour « faire barrage à l’extrême droite », comme beaucoup d’autres électeurs qui ont parlé à La Presse sur place.

Le second tour de la présidentielle oppose le président sortant centriste, Emmanuel Macron, au Rassemblement national de Marine Le Pen, un parti d’extrême droite, dans une reprise des élections de 2017.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE

« Je n’ai pas encore décidé pour qui j’allais voter », a avoué Cyril Beraud à son arrivée. Il a voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Le plus important pour lui, c’est « l’état de la société française, les questions géostratégiques. La guerre ukrainienne a beaucoup d’effets sur moi », a-t-il expliqué.

Ruth Simon, elle, a oublié de voter au premier tour. Elle aurait souhaité voir du changement, pour « qu’il y ait plus d’avenir pour les jeunes », mais elle s’est résignée à voter pour Emmanuel Macron. « Parce que Marine, on n’a pas le choix. Ce n’est pas ça qu’on veut, le racisme et ses idées », a-t-elle expliqué, « mais on n’aura pas le changement ».

« Les priorités pour moi c’est la continuité, forcément », a soutenu au contraire Pierre-François Kouyami, qui va également voter pour le président sortant. « Je ne veux pas changer brutalement le système. Je sais ce que j’ai maintenant, je ne sais pas ce qu’on me propose. »

Les bureaux de vote du Palais des Congrès sont ouverts jusqu’à 19 h samedi. Plus de 67 000 Français sont inscrits à Montréal. Ils avaient placé Jean-Luc Mélenchon en tête au premier tour, il y a deux semaines. En 2017, ils avaient voté en forte majorité pour Emmanuel Macron au second tour.

En France, le jour du vote est dimanche et le nom du vainqueur sera annoncé à 20 h, heure locale (14 h,heure de Montréal).

Avec l’Agence France-Presse