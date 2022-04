Dix tronçons de rues montréalaises seront réservés exclusivement aux piétons au cours des trois prochains étés, grâce à un investissement de 12 millions de la Ville de Montréal.

Isabelle Ducas La Presse

La mairesse Valérie Plante en a fait l’annonce lundi, en affirmant que la piétonnisation « contribue au dynamisme économique des artères commerciales ».

« Quand on sait que la pandémie a été particulièrement difficile pour les commerçants, les rues piétonnes sont une solution concrète qui a été mise en place, en accord avec les sociétés de développement commerciales », a souligné Mme Plante, qui s’était déplacée pour l’occasion dans l’arrondissement de Verdun, sur la rue Wellington.

Sur cette rue, l’achalandage a augmenté de 17 % l’été dernier, en raison de la piétonnisation, a révélé Billy Walsh, président de l’Association des Sociétés de développement commercial de Montréal (ASDCM) et directeur sortant de la SDC Wellington.

Pour avoir des données plus fiables sur la fréquentation des rues piétonnes, des compteurs de piétons seront installés au cours de l’été, a ajouté M. Walsh.

« Les piétonnisations qui ont émergé pendant la pandémie étaient des solutions urgentes, à très court terme, pour garantir un lieu sécuritaire et espacé aux consommateurs, et ça a eu un effet ricochet positif qu’on ne peut pas nier, a-t-il dit. Et aujourd’hui, dans le contexte d’une potentielle sixième vague, je pense à nos collègues restaurateurs et propriétaires de bars qui ont bien besoin d’aménagements comme ceux-là. »

Si la ville a décidé d’octroyer du financement pour trois ans, c’est pour assurer une prévisibilité aux commerçants et aux SDC. Les aménagements et le mobilier urbain pourront alors être conçus pour plus d’une année.

Les dates de fermetures varieront selon les secteurs, mais iront du début juin au début septembre dans la plupart des cas.

L’an dernier, 13 rues avaient participé aux projets de piétonnisation, mais certaines, comme la rue Masson et le boulevard Saint-Laurent, étaient en partie ouvertes à la circulation automobile. Ces projets n’ont pas été concluants, a indiqué Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial au sein du comité exécutif.

« Ce qui marche, c’est quand c’est piétonnisé à 100 % », note-t-il.

Les tronçons de rues qui seront interdits aux voitures sont :