La Ville de Brossard retrouvera son poste de police, après plusieurs années de demandes en ce sens.

Isabelle Ducas La Presse

« La mise en fonction prochaine de trois stations du REM, le fait que la Ville de Brossard soit en plein essor et que nous franchirons le cap de 100 000 habitants prochainement sont autant de facteurs qui militent en faveur de l’établissement d’un poste de police sur notre territoire. D’ailleurs, toutes les villes québécoises de plus de 50 000 habitants disposent d’un poste de police », souligne la mairesse de Brossard, Doreen Assaad, par voie de communiqué.

Jeudi, le conseil d’agglomération de Longueuil donnera à la commission de la sécurité publique le mandat d’étudier différents scénarios pour l’implantation du futur poste de police. Le mandat a déjà fait l’objet de discussions à la table des maires de l’agglomération et été soumis aux élus de leurs conseils municipaux respectifs.

« Plus qu’un simple immeuble composé de béton ou de briques, le poste de police de Brossard devra permettre une meilleure coordination de nos équipes sur le terrain, afin d’offrir des services encore plus efficaces aux citoyens, dans la poursuite de l’implantation de notre philosophie de police de concertation et de proximité avec la population », indique Fady Dagher, directeur du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL).

Le SPAL devra déterminer les meilleurs endroits pour implanter le poste de police ainsi que la forme qu’il prendra. Il présentera différents scénarios aux membres de la commission de la sécurité publique dans les semaines à venir, avant de présenter un projet en bonne et due forme qui pourra se matérialiser dans les prochaines années.

La mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, soutient qu’il est temps de régler des dossiers qui traînent depuis trop longtemps en raison de conflits politiques hérités de l’époque des fusions et des défusions.

« Ça fait 20 ans que la question d’un poste de police à Brossard est discutée. Voilà qu’en quelques mois seulement après l’arrivée en place du nouveau conseil d’agglomération, nous donnons enfin une orientation claire en ce sens », dit-elle.