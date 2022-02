Louise Harel, qui a été députée à l’Assemblée nationale de 1981 à 2008 et qui a été candidate à la mairie de Montréal en 2013, dirigera une équipe qui a pour mandat de conseiller et d’accompagner la Ville dans la mise en œuvre de son Plan d’action en matière de valorisation de la langue française 2021-2024.

(Montréal) L’ancienne ministre du gouvernement du Québec Louise Harel présidera le comité sur la langue française de la Ville de Montréal dont la création a été recommandée en juin dernier par le comité exécutif.

La Presse Canadienne

Mme Harel, qui a été députée à l’Assemblée nationale de 1981 à 2008 et qui a été candidate à la mairie de Montréal en 2013, dirigera une équipe qui a pour mandat de conseiller et d’accompagner la Ville dans la mise en œuvre de son Plan d’action en matière de valorisation de la langue française 2021-2024.

Huit autres personnes siégeront sur ce comité, dont une ancienne collègue de la présidente, Louise Beaudoin, qui a aussi été ministre et qui a été députée à l’Assemblée nationale de 1994 à 2003 et de 2008 à 2012.

Les autres sont Jean-Philippe Alepins, membre de la direction de la Société des arts technologiques (SAT), la journaliste Anne Lagacé Dowson, l’auteur et animateur Stanley Péan, Stella Guy, qui a occupé plusieurs postes de direction à la Ville de Montréal pendant 19 ans, Aida Kamar qui est la présidente-directrice générale de Vision Diversité, Lin Zi Shang, cofondatrice et directrice des opérations de l’entreprise Gallea et une artiste multidisciplinaire, Elkahna Talbi.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, signale que la langue française est une richesse collective et un élément essentiel au cœur de l’identité montréalaise.