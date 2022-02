À Montréal, tous les immeubles locatifs de plus de sept logements devront progressivement être certifiés et déclarer les loyers qu’ils facturent, a annoncé Valérie Plante, mardi.

Philippe Teisceira-Lessard La Presse

L’administration municipale compte mettre en place une politique dont elle avait fait la promesse pendant la campagne électorale.

Tous les cinq ans, les propriétaires de ces immeubles devront prouver à la Ville que leur bâtiment est toujours en bon état.

« On félicite les bons propriétaires et on serre la vis aux autres », a déclaré Valérie Plante, évoquant une « stratégie concrète et forte ». « On connait les histoires d’horreur et je pense qu’il y a beaucoup de Montréalais qui les connaissent. »

Les grands propriétaires devront aussi déposer le montant de leurs baux dans un registre public, toujours à tous les cinq ans. Les nouveaux locataires pourront s’appuyer sur cette information pour contester leur loyer s’ils le désirent, espère la Ville.

La politique « contribuera à améliorer les conditions d’habitation des locataires, mais également à contrer le phénomène grandissant des rénovictions et les hausses de loyer abusives. L’accès à un logement salubre et sécuritaire est un besoin essentiel et nous devons protéger le parc locatif abordable », a ajouté la mairesse.

La politique prévoit des amendes salées pour les propriétaires qui omettent de faire leurs déclarations.

La proposition doit être adoptée par le comité exécutif et le conseil municipal de Montréal avant d’entrer en vigueur. La certification serait ensuite implantée sur un horizon de cinq ans, en commençant par les immeubles de plus de 100 logements en 2023 jusqu’aux immeubles de 8 à 11 logements en 2027.