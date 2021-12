La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a reçu un résultat de test positif à la COVID-19 samedi, après avoir annoncé être en isolement préventif vendredi.

Coralie Laplante La Presse

« Étant doublement vaccinée, je ne ressens heureusement que peu de symptômes liés au virus. Cela me permettra de poursuivre toutes mes activités en mode virtuel pendant ma période d’isolement », a indiqué Valérie Plante, mairesse de Montréal, par communiqué de presse samedi.

En fin d’après-midi, la mairesse de la métropole a annoncé son résultat positif à la COVID-19 sur son compte Twitter. Vendredi soir, elle avait annoncé être en isolement préventif après avoir été en contact avec un membre de son entourage infecté par la COVID-19.

« Je tiens à remercier le personnel du réseau de la santé pour son excellent travail », a poursuivi Valérie Plante par communiqué samedi. Je souhaite, en terminant, inviter les Montréalaises et les Montréalais à la plus grande prudence en cette fin d’année. Le variant Omicron est particulièrement contagieux et personne n’est à l’abri. »

La mairesse a terminé son message par un appel à la coopération de la part de la population montréalaise. « Nous devons encore une fois faire preuve de résilience et de solidarité, a-t-elle déclaré. Mais nous traverserons ensemble cette nouvelle vague. »

Avec la collaboration de Lila Dussault, La Presse