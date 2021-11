Gracia Kasoki Katahwa et Projet Montréal ont finalement remporté lundi matin la mairie de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce par quelques dizaines de votes, après un long suspense.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Philippe Teisceira-Lessard La Presse

Pour Ensemble Montréal, il s’agit d’un autre coup dur, alors que l’ancien chef de l’opposition à l’hôtel de ville, Lionel Perez, semblait d’abord se diriger vers la victoire.

« On a marqué l’histoire aujourd’hui », a dit Mme Kasoki Katahwa, en conférence de presse au Parc Notre-Dame-de-Grâce, en milieu de journée. « J’ai hâte de commencer à travailler avec les élus, la population et les équipes de la fonction publique pour concrétiser notre vision de CDN-NDG. » Elle espère que sa victoire, celle d’une femme noire aux origines modestes, va pouvoir faire « diminuer le cynisme un peu » envers la politique.

En début de journée, alors qu’il ne restait que quelques boîtes à scruter, le candidat de l’équipe Ensemble Montréal – Équipe Denis Coderre avait en effet obtenu 193 voix de plus que Gracia Kasoki Katahwa, qui représentait Projet Montréal de la mairesse Valérie Plante. Le résultat final est finalement tombé peu après le coup de 11 h 30. Au terme du dépouillement des 299 bureaux de vote, la candidate de Projet Montréal l’a emporté sur son adversaire par 83 votes.

« C’est extrêmement serré », a reconnu la nouvelle mairesse d’arrondissement, une infirmière de profession qui est un nouveau visage sur la scène politique montréalaise. Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce est l’arrondissement le plus populeux de l’île de Montréal s’adressera aux médias vers 13 h lundi.

Gracia Kasoki Katahwa a d’ailleurs reconnu la possibilité lundi que son adversaire demande un recomptage des bulletins de vote. « Je vais accueillir le résultat, ce sera la décision des électeurs », a-t-elle dit.

« On revient à la maison, CDN-NDG ! », s’est exclamée la mairesse de Montréal, Valérie Plante, plus tôt lundi matin. « On n’a pas pu faire tout ce qu’on voulait dans CDN-NDG durant notre premier mandat, à cause des raisons qu’on connaît », a-t-elle dit, en faisant ainsi référence à l’exclusion du caucus de Sue Montgomery l’an dernier.

Mme Montgomery, la mairesse sortante qui avait fondé son propre parti en vue de ces élections, n’a récolté que 9,7 % des votes. Elle termine la course au quatrième rang, derrière Matthew Kerr du Mouvement Montréal de Balarama Holness, qui recueille 11,2 % des voix.

Ensemble Montréal dérobe Outremont

Dans Outremont, un autre arrondissement montréalais où les résultats du vote se sont fait attendre lundi, c’est plutôt Ensemble Montréal qui a repris le contrôle, alors que le candidat de l’équipe de Denis Coderre l’a finalement emporté par une infime majorité de 23 voix, selon le dernier décompte officiel (59 bureaux de vote dépouillés sur 59).

L’économiste Laurent Desbois, qui a été à l’emploi de la Caisse de dépôt pendant plus de 10 ans, a en effet obtenu 4151 voix contre 4128 votes pour le maire sortant de l’arrondissement, Philippe Tomlinson, de Projet Montréal.

Notons que le taux de participation dans Outremont a été de 56 %, ce qui est largement supérieur à celui de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, qui oscille autour de 34 %.

Interrogée à savoir si un recomptage pourrait être fait dans certains secteurs, dont Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Valérie Plante n’a pas non plus caché que c’était une possibilité. « C’est sur la table d’évaluer certains recomptages, si nécessaire, pour en avoir le cœur net, parce que c’est important. D’un côté comme de l’autre, d’ailleurs. J’imagine que de l’autre côté, il pourrait aussi y avoir des demandes de recomptage », a-t-elle dit. La mairesse a aussi confié qu’elle considère sérieusement un recomptage dans Outremont, où « on parle d’une vingtaine de votes ». « Il pourrait y avoir eu une erreur », a-t-elle dit.

Ensemble Montréal, de son côté, n’exclut pas non plus des recomptages dans plusieurs arrondissements de la métropole au courant des prochains jours. Selon nos informations, des demandes pourraient être déposées auprès d’Élections Montréal assez rapidement.

Avec Éric-Pierre Champagne, La Presse