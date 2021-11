Les attaques frontales entre l’équipe de Valérie Plante et celle de Denis Coderre se sont poursuivies dans le dossier Craig Sauvé vendredi, à quelques heures du scrutin. Pendant que la première a accusé son adversaire d’être en mode panique, celui-ci a rétorqué que la gestion de cette affaire est déplorable.

Philippe Teisceira-Lessard La Presse

Henri Ouellette-Vézina La Presse

En point de presse dans un parc de Montréal-Nord, la mairesse a dû s’expliquer sur le retrait de son candidat, annoncé la veille au soir. Elle a affirmé que ce retrait avait été décidé d’un commun accord, parce que la plaignante a affirmé qu’elle ne fermait pas la porte à une poursuite civile.

Celle-ci accuse Craig Sauvé d’agression sexuelle, en lien avec des faits survenus à Ottawa en 2012. Sa plainte à la police a été classée sans suite. M. Sauvé nie avoir quoi que ce soit à se reprocher. Aucune poursuite civile n’a été lancée.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Craig Sauvé

Mme Plante a suggéré que l’insistance de son adversaire dans ce dossier était liée à sa perte de vitesse dans les sondages, à la veille de l’élection. Jeudi soir, un sondage publié par le magazine L’Actualité donnait 46 % d’appui à Valérie Plante, contre 40 % à Denis Coderre.

Il y a clairement de la panique. Un souhait de nous attaquer de façon vicieuse. Ça ressemble beaucoup au scénario de 2017. Dans la dernière semaine de la campagne de 2017, Denis Coderre disait que la Ville serait à feu et à sang […] si Projet Montréal était élu. Valérie Plante, mairesse de Montréal

Le coup de sonde a été réalisé par la firme Mainstreet du 1er au 4 novembre auprès de 850 répondants. Balarama Holness ferme la marche avec 5 % d’appuis.

« Aucune empathie pour les victimes »

La réaction de l’équipe Coderre n’a pas tardé, vendredi. Déjà, jeudi soir, Ensemble Montréal avait affirmé sur les réseaux sociaux que « clairement, Valérie Plante n’a aucune empathie pour les victimes d’agressions sexuelles », dans une attaque d’une rare violence. « Je ne sais pas quoi vous dire… » a réagi Valérie Plante, vendredi. « Je trouve que c’est une attaque déplorable, gratuite. »

Celle qui serait la numéro deux de Denis Coderre si ce dernier est élu, Nadine Gelly, se défend de faire une « campagne sale ». « On a réagi à un article de CBC, ce n’est pas nous qui avons sorti tout ça », a-t-elle indiqué à La Presse vendredi. « On a fait une campagne très propre, on n’a jamais sali quoi que ce soit. Moi, je pense que l’attaque gratuite, c’est venu beaucoup plus de l’autre côté », s’exclame-t-elle aussi, en assurant être en politique « pour les bonnes raisons ».

Pour Mme Gelly, le fait qu’il y ait eu « médiation » dans l’affaire Craig Sauvé est absolument regrettable. « La médiation, dans un cas comme ça, c’est la pire chose à faire à une victime. Ce qui doit se faire, ce sont des enquêtes externes, avec la personne accusée qui est mise de côté. Sinon, la victime, elle se retire, elle ne veut plus avoir à faire avec ça. Et c’est ce qui est arrivé ici », fustige-t-elle.

« L’autre chose, c’est que Craig Sauvé a décidé de se retirer, mais aux élections, il est toujours présent. M. Sauvé est encore sur le bulletin de vote avec Projet Montréal. Ce n’est pas vrai qu’il a retiré sa candidature, c’est de la poudre aux yeux », a aussi insisté Mme Gelly, en appelant Valérie Plante à « exclure » le conseiller de sa liste électorale.

Il n’est pas possible de modifier les bulletins de vote pour changer l’affiliation politique d’un candidat, explique la porte-parole d’Élections Montréal, Mathilde Saint-Vincent. Par contre, si un candidat décide de retirer carrément sa candidature, son nom sera rayé des bulletins de vote, indique-t-elle.

Avec Isabelle Ducas