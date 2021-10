Il faudra patienter jusqu’au 7 novembre au soir pour savoir si c’est une femme qui dirigera la métropole pour les quatre prochaines années.Or, peu importe qui de Valérie Plante ou de Denis Coderre remporte les élections, c’est une femme qui présidera le comité exécutif. Portrait de Dominique Ollivier et de Nadine Gelly, que les deux candidats à la mairie ont déjà désignées comme leur bras droit.

Dominique Ollivier : l’engagement d’une vie

Lila Dussault La Presse

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Dominique Ollivier pourrait devenir la première femme noire à présider le comité exécutif de la Ville de Montréal.

D’Haïti au Québec, de l’Abitibi à Montréal, de l’écriture à la politique : les contrastes ont forgé Dominique Ollivier, qui est présentée comme la future numéro deux de la Ville de Montréal si Valérie Plante remporte les élections du 7 novembre.

« Après 12 ans à faire des recommandations basées sur l’intérêt public, c’était l’occasion ou jamais d’amener ces préoccupations dans un espace de décision », commence Dominique Ollivier, attablée devant un café au lait à La Cloche à Fromage, près des Shops Angus. Habillée avec sobriété, le regard clair derrière ses lunettes, celle qui a été présidente de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) pendant sept ans et commissaire pendant près de six ans en impose par son calme.

La femme de 57 ans est candidate comme conseillère municipale pour le district du Vieux-Rosemont. Si Projet Montréal remporte la course électorale, elle sera présidente du comité exécutif à l’hôtel de ville, devenant la quatrième femme à occuper ce poste, et la première femme noire.

Ses priorités : assurer une saine gestion du budget, des ressources et de la main-d’œuvre pour la transition écologique, favoriser la diversité et la lutte contre les inégalités et rétablir les ponts entre la métropole du Québec et les régions.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Dominique Ollivier allant à la rencontre de résidants de Rosemont

« Irrémédiablement Québécoise »

C’est que le Québec, Dominique Ollivier le connaît sous ses différentes formes. Elle est arrivée en Abitibi à l’âge de deux ans et demi, et l’accueil chaleureux que sa famille a reçu a favorisé son intégration. « J’ai plein de beaux souvenirs, de jeux dans la neige, de fêtes locales », évoque-t-elle.

Elle est la fille de l’écrivain renommé Émile Ollivier, qui a fui Haïti et le régime Duvalier au milieu des années 1960.

Ses deux parents enseignent en Abitibi, au séminaire d’Amos et à l’école secondaire. Quelques années plus tard, la famille déménage à Montréal.

L’exil laisse une empreinte puissante. « Je viens d’une famille militante, qui était venue [au Québec] pour se “protéger de la pluie” et qui travaillait toujours à un retour improbable [en Haïti] », se souvient-elle. Or, Dominique Ollivier, au fur et à mesure qu’elle grandit, ne souhaite plus ce départ. « Je me sens irrémédiablement Québécoise, ancrée en sol québécois », tranche-t-elle.

Perdre le droit d’exister

Le sentiment d’appartenance ne l’empêche pas de faire face à des expériences difficiles. Alors qu’à l’âge de 6 ans, Dominique Ollivier lance à qui veut l’entendre qu’elle souhaite devenir « maire » de Montréal, à 16 ans, elle espère disparaître. « Je voulais être la personne la plus normale et ordinaire possible, parce que j’avais l’impression que je n’avais pas le droit d’exister », se souvient-elle.

Un constat qui va l’amener à poursuivre ses études supérieures en ingénierie à l’École polytechnique de Montréal, plutôt qu’en communication.

« Il n’y avait personne qui me ressemblait dans le milieu des médias, déplore-t-elle. J’ai eu quelques expériences assez malheureuses qui ont un peu tué en moi le désir d’émerger. »

La jeune femme finit par devenir une spécialiste de la diversité culturelle en fondant un magazine interculturel appelé Images, qu’elle dirige de 1990 à 1995. Elle entame ensuite une carrière au sein du gouvernement du Québec, occupant divers postes au ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Dominique Ollivier

Au tournant des années 2000, elle devient conseillère politique pour Gilles Duceppe, chapeautant un chantier de réflexion sur l’identité québécoise pour le Bloc québécois. En 2004, elle est aussi candidate à l’investiture pour le Parti québécois dans Gouin.

J’ai passé une décennie au gouvernement du Québec, au Bloc québécois et au Parti québécois pour faciliter le fait que tout le monde ait une voix, et qu’on finisse par avoir des institutions publiques qui ressemblent au tissu social de la société. Dominique Ollivier

Pionnière et modèle

Dominique Ollivier en est venue à être un modèle sur lequel peuvent s’appuyer d’autres jeunes femmes.

« J’étais dans ma cuisine et j’ai crié très, très fort [quand j’ai su que Mme Ollivier se présentait pour Projet Montréal] », raconte en riant Ericka Alneus, candidate dans le district Étienne-Desmarteau, dans Rosemont–La Petite-Patrie.

PHOTO KARENE-ISABELLE JEAN-BAPTISTE, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE Ericka Alneus (au premier plan), candidate au poste de conseillère municipale dans le district Étienne-Desmarteau

Dominique Ollivier affirme que le leadership de Valérie Plante l’a encouragée à faire le saut en politique municipale. « Pour moi, c’est la personne qui fait tout ce qui est impossible », souligne-t-elle. Parmi ces impossibilités, représenter la diversité de Montréal.

L’autre jour, dans un parc, on était neuf femmes noires en train de discuter de l’avenir de Montréal. J’ai attendu toute ma vie pour ça ! Dominique Ollivier

Dominique Ollivier a l’envergure intellectuelle et la capacité de mener des débats sur des sujets délicats en désamorçant les tensions, estime Pierre Guillot-Hurtubise, ancien collègue du Bloc québécois. « Elle a un très grand respect du point de vue des uns et des autres et, à cause de son passage à l’OCPM, elle a une grande connaissance des principaux enjeux municipaux », ajoute-t-il.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Dominique Ollivier faisant du porte-à-porte, le 12 octobre dernier

Tandis qu’elle se promène dans la rue William-Tremblay pour parler de sa candidature aux résidants, sous le soleil d’octobre, Dominique Ollivier sourit avec simplicité.

« Il y a des gens, comme ça, qui sont comme un bon vin, croit Ericka Alneus. Quand ils vieillissent, ils acquièrent souplesse et délicatesse. »

Nadine Gelly : « Une vraie fille de ville »

Philippe Teisceira-Lessard La Presse

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Après deux décennies dans le secteur privé, Nadine Gelly aspire à diriger le comité exécutif aux côtés de Denis Coderre.

Il y a quelques années, Nadine Gelly – « une vraie fille de ville » – a cru pouvoir quitter Montréal pour les Laurentides. L’expérience a été de courte durée.

« Quand je suis revenue à Montréal, au coin Papineau et Ontario, c’était la journée des poubelles. Et je trouvais ça beau ! Il fallait que je m’ennuie de Montréal… »

L’aspirante numéro 2 d’une administration Coderre a annoncé son arrivée en politique municipale en août dernier après deux décennies dans le secteur privé. Elle a joué pendant longtemps les intermédiaires entre le secteur culturel et les pouvoirs publics, mais veut maintenant passer de l’autre côté du miroir.

Après avoir refusé l’invitation de Denis Coderre en mai dernier, elle a changé d’avis en juin. « Quand Denis Coderre te dit qu’il faut qu’il te parle, avec son air sérieux, tu sais à peu près ce qu’il va dire, a-t-elle raconté mi-octobre, en entrevue avec La Presse. On était sur McGill devant un petit café. C’est là qu’il m’a dit : “Nadine, j’ai besoin de toi. Viens.” Il m’a dit que j’allais être excellente pour faire le travail et que lui allait prendre les coups. »

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Nadine Gelly

C’est la promesse de la nommer au sommet de son administration qui l’a finalement convaincue : « J’ai besoin d’être là vraiment pour faire une différence. Une candidate, ça fait une différence, mais ça me prenait un peu plus. »

Mme Gelly et M. Coderre (« le deuxième homme de ma vie », dit-elle) se sont même entendus sur les clauses d’un contrat afin que leur collaboration soit harmonieuse.

J’ai un très bon caractère, lui aussi. On le sait tous les deux et on se respecte là-dedans. On se dit les vraies choses. Nadine Gelly

« Faire rayonner Montréal »

Si Nadine Gelly réussit son pari le 7 novembre prochain, ce sera l’étape ultime de l’intégration montréalaise pour celle qui a grandi en banlieue de Québec, avant d’arriver dans la métropole le 1er janvier 2000. « Je n’avais aucune famille ici, se souvient-elle. Une entreprise m’a déménagée, littéralement. »

Après des études en gestion touristique, elle est appelée à travailler sur BonjourQuébec.com, une plateforme de réservation hôtelière lancée au moment où l’internet se démocratisait. « Le premier partenariat public-privé », souligne Nadine Gelly.

Suivront onze années à la tête de La Vitrine culturelle – qui regroupe les lieux de diffusion de Montréal – et trois ans à la Guilde du jeu vidéo – qui représente les intérêts de 245 studios partout au Québec.

Le fil conducteur de sa carrière ? « Faire rayonner Montréal et développer les écosystèmes », explique cette femme de réseau, qui siège à de multiples conseils d’administration.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Nadine Gelly

Je pense qu’être chef d’orchestre, c’est ça qui est très important. Et c’est ça ma force. Nadine Gelly

Décomplexer le lien avec le privé

En tant que porte-parole de l’industrie culturelle puis du jeu vidéo, Nadine Gelly dit avoir été aux premières loges pour diagnostiquer le problème de l’administration Plante : une « déconnexion » avec le milieu des affaires. « Je l’ai vécu : ce n’est pas une perception, c’est un fait. »

La candidate croit que ses adversaires entretiennent une méfiance malsaine envers le secteur privé, qui doit absolument être mis à profit pour permettre à Montréal de se remettre sur pied après la pandémie.

Le milieu privé, ce sont des gens qui attendent seulement qu’on le leur demande pour régler les problèmes de la Ville. Il y en a plein : que ce soit l’itinérance, la relance de Montréal. Ils peuvent faire partie de la solution. Nadine Gelly

Valérie Plante « n’est pas quelqu’un qui va vers le milieu privé. Denis Coderre a toujours fait des rencontres pour comprendre l’écosystème, pour comprendre les organismes ».

Elle-même n’a pas encore abandonné son vocabulaire du monde de l’entreprise. La plateforme du parti ? « C’est notre plan d’affaires. »

Mme Gelly va même plus loin : « une personne morale devrait avoir le droit de vote » au palier municipal, estime-t-elle. Son Plateau-Mont-Royal – dans lequel elle ne se « reconnaît plus » et qu’elle veut quitter « de façon imminente » – n’aurait peut-être pas élu une administration de Projet Montréal depuis 12 ans si les propriétaires de commerces avaient pu voter, a-t-elle dit.