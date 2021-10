Denis Coderre a vanté ses propositions en matière de sécurité et de mobilité, plus près des priorités des Montréalais ordinaires, à son avis, que le programme de Projet Montréal.

Denis Coderre s’est posé en candidat du pragmatisme et de la prudence financière, vendredi, en présentant sa plateforme complète pour les élections du 7 novembre.

Philippe Teisceira-Lessard La Presse

L’ex-maire de Montréal a vanté ses propositions en matière de sécurité et de mobilité, plus près des priorités des Montréalais ordinaires, à son avis, que le programme de Projet Montréal.

« C’est fini, le temps des licornes et des lunettes roses », a dit Denis Coderre, en reprochant à ses adversaires de faire des promesses trop ambitieuses, trop coûteuses. « Le soir du 7 novembre, on pourra dire qu’il y a à nouveau une administration qui prend Montréal en main et qui gouverne pour tous et pour toutes. »

La plateforme reprend les dizaines d’engagements annoncés au fur et à mesure de la campagne qui dure officiellement depuis 40 jours, mais officieusement depuis des mois.

Les grandes promesses-phares y sont : embaucher 250 policiers supplémentaires, favoriser la construction de dizaines de milliers de logements en densifiant les quartiers centraux et recouvrir 700 mètres de l’autoroute Décarie, par exemple.

Des engagements plus mineurs y sont aussi : Ensemble Montréal propose ainsi un festival de pianos publics, un plan pour contrôler « la présence de rats dans les lieux publics » et imposer un moratoire sur les poules urbaines.

« Choisir le mode de transport qu’on veut sans rester pris dans le trafic »

Vendredi, Denis Coderre était flanqué de la présidente de son potentiel comité exécutif, Nadine Gelly. Celle-ci a vanté la plateforme, véritable « plan d’affaires » de la formation politique si elle accède au pouvoir.

« On est tannés d’être stressés pour nos jeunes et nos aînés. On veut choisir le mode de transport qu’on veut sans rester pris dans le trafic pendant trois heures. On veut une ville propre », a dit M. Coderre, mettant une nouvelle fois de l’avant les priorités de sa campagne.

Alors que Projet Montréal dévoilait son cadre financier, le chef d’Ensemble Montréal a promis de faire preuve de prudence avec les fonds publics.

« Quand on vous dit que ça ne sera pas plus de 2 % d’augmentation [des taxes foncières], c’est qu’on a fait nos calculs. On veut vous donner un break. On le sait que vous avez besoin de respirer », a continué le candidat.

Le chef d’Ensemble Montréal a aussi appelé les Montréalais à voter rapidement, si possible par anticipation. « La semaine prochaine, il risque d’y avoir plus de gens dans la file. Profitez-en donc pour y aller [ces] samedi et dimanche, a proposé M. Coderre. Une petite marche, on va voter, et c’est réglé. »