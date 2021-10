En plus des créneaux horaires pour la livraison, Denis Coderre aimerait que son sommet se penche aussi sur la possibilité d’obliger les transporteurs à munir leurs camions de caméras 360 degrés qui éliminent les angles morts, ainsi que de barres latérales qui empêchent les victimes de collision de glisser sous les roues des camions.

Denis Coderre a évoqué l’idée d’expulser les gros camions des rues de Montréal à certaines heures de la journée, dans un effort pour réduire la circulation et protéger les piétons.

Philippe Teisceira-Lessard La Presse

Mercredi matin, le candidat à la mairie a réitéré qu’il voulait organiser un « sommet du camionnage » pendant les 100 premiers jours d’un éventuel mandat. À l’ordre du jour : l’identification de créneaux horaires en dehors desquels la livraison en poids lourd serait interdite.

« Notre priorité absolue est de protéger les plus vulnérables, les piétons », a affirmé Denis Coderre au cours d’une conférence de presse organisée à l'angle des rues Berri et Ontario. « À terme, c’est l’ensemble du territoire que nous devons sécuriser. »

En plus des créneaux horaires pour la livraison, M. Coderre aimerait que son sommet se penche aussi sur la possibilité d’obliger les transporteurs à munir leurs camions de caméras 360 degrés qui éliminent les angles morts, ainsi que de barres latérales qui empêchent les victimes de collision de glisser sous les roues des camions.

Il a refusé de blâmer les policiers pour l’application inégale de la réglementation déjà en place pour interdire l’accès à beaucoup de rues résidentielles aux camions en transit.

Denis Coderre était flanqué de différents candidats locaux, dont son aspirant maire de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville, Hadrien Parizeau.

« Il faut trouver un équilibre entre l’importance du développement économique, l’importance de la livraison pour les commerçants […] et sécuriser les déplacements des plus vulnérables, de ceux qui ne sont pas dans un habitacle », a-t-il dit. « On part sur une vision générale qu’il faut diminuer le nombre de camions en ville, qu’il faut réduire leur taille. »

Ensemble Montréal propose aussi de mettre sur pied une application où les Montréalais pourraient déclarer les zones dangereuses du réseau routier, afin de bâtir une banque de données qui inclut les accidents évité de peu.