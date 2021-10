Le candidat à la mairie de Montréal et chef de Mouvement Montréal, Balarama Holness, a révélé jeudi avoir reçu des menaces de mort par courriel. Se disant secoué par la violence des propos, il a choisi de porter plainte à la police.

Isabelle Ducas La Presse

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Joint au téléphone une heure après la réception des menaces, M. Holness a dit être « très bouleversé », même s’il reçoit souvent des messages haineux, révèle-t-il. « Je suis encore en train de digérer le message. Les propos violents peuvent se transformer en violence dans le monde réel », confie-t-il.

Le courriel provient d’une personne qui se dit un « fier Québécois ». On traite M. Holness de « sale n… » et de « salaud d’immigrant qui doit être tué. » « Suicide-toi, sinon demande à quelqu’un de te fusiller », poursuit l’interlocuteur, qui utilise le pseudonyme de Jos Montferand (sic) dans son adresse courriel.

Balarama Holness a d’ailleurs partagé le message sur son compte Twitter, en disant qu’il recevait de nombreux messages du même type. « Je reçois beaucoup de messages haineux, mais je dois admettre que celui-là est l’un des plus violents. Ça m’atteint profondément », dit-il, ajoutant qu’il avait dû annuler une activité prévue avec ses candidats pour se remettre de ses émotions. L’ex-joueur de football, qui travaille depuis plusieurs années sur les enjeux de racisme systémique, souligne qu’il reçoit souvent des commentaires désobligeants, comme c’est le cas pour de nombreux politiciens, déplore-t-il.

Dénonciations en bloc

Plusieurs élus du monde municipal et provincial n’ont pas tardé à dénoncer la situation, jeudi. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a d’emblée affirmé que « ces commentaires sont inacceptables », en ajoutant que « peu importe l’allégeance politique, tous les candidat(e)s méritent le respect ».

L’autre adversaire de M. Holness, Denis Coderre, a secondé. « Peu importe nos orientations politiques, le respect est non-négociable. Les mots et gestes racistes, sexistes, homophobes et irrespectueux sont absolument intolérables, tout comme l’intimidation sur les réseaux sociaux », a-t-il écrit.

« Ces messages haineux doivent être condamnés et sanctionnés. Il y a certainement matière à déposer une plainte à la police », a ensuite renchéri le ministre de l’Environnement de la Lutte contre le racisme, Benoit Charette. L’ancienne conseillère et chef du défunt parti Vrai changement pour Montréal, Justine McIntyre, a également condamné des propos « choquants et inacceptables ». « Il y a une énorme différence entre critiquer des positions publiques et un message comme celui-ci, qui relève de la catégorie des crimes haineux. J’espère que vous rapportez tout cela », a-t-elle soulevé.

Promesse controversée

Le tout survient alors que cette semaine, M. Holness avait fait une promesse controversée dans le cadre de la campagne électorale municipale : son parti tiendra une consultation publique d’un an sur l’usage du français et de l’anglais dans les institutions, en vue de la tenue d’un « référendum sur le statut linguistique » de la métropole. Cet engagement a causé la défection d’un autre membre de son équipe : Jean-Pierre Boivin, candidat dans le district de Champlain Île-des-Sœurs, a annoncé mercredi qu’il quittait le parti. Jeudi matin, un chroniqueur du Journal de Montréal accusait par ailleurs le candidat de « suprémacisme anti-québécois » avec sa proposition de référendum.

« Même si c’est probablement voulu de sa part de susciter la controverse, c’est absolument malheureux que ça engendre des menaces à sa sécurité. On doit tous le déplorer », affirme l’experte en gestion métropolitaine à l’UQAM, Danielle Pilette.

Elle rappelle que de plus en plus d’élus municipaux, provinciaux et fédéraux déposent des plaintes à la Sûreté du Québec pour intimidation et menaces. Le gouvernement Legault a d’ailleurs lancé début octobre un plan d’action pour faire face à l’intimidation en milieu municipal, dans la foulée d’une vague de départs d’élus et de maires qui ont quitté la vie politique en montrant du doigt la haine sur les réseaux sociaux.

« Ce n’est pas juste une question de réseaux sociaux, nuance la spécialiste. C’est aussi le fait qu’on est dans une société beaucoup plus hétérogène, et que le contexte pandémie a joué pour beaucoup. Il y a une certaine américanisation de la société, qui fait qu’on fonctionne de plus en plus avec des groupuscules qui ont leurs idées, et qui vont parfois jusqu’à la violence pour les revendiquer. »

Mouvement Montréal a fusionné il y a deux semaines avec Ralliement pour Montréal, qui avait pour chef Marc-Antoine Desjardins et dont le programme prévoyait le renforcement de la protection du français.