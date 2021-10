Montréal est une ville de locataires et ça devient de plus en plus cher d’y vivre. Mais je demeure impressionnée de voir comme on tente de rendre cette ville plus humaine. On élargit les trottoirs, on sécurise les piétons et les cyclistes. On prend possession du territoire sur lequel on vit. On ne le réalise pas assez, mais pouvoir profiter de la ville dans laquelle on vit est un véritable privilège. Regardez ce qui se passe dans certaines villes étrangères. Dans plusieurs cas, ce n’est plus possible. Bien sûr, les travaux nous énervent. Mais Montréal demeure une ville encore vivante qui a une âme.