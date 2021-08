« La pandémie nous a démontré l’importance des lieux publics pour la santé et les parcs-écoles contribueront à soutenir les familles de la métropole », a déclaré la mairesse Plante.

Valérie Plante promet, si elle est réélue mairesse de Montréal, de consacrer 57 millions à la création de parcs-écoles à différents endroits de la ville au cours des quatre prochaines années.

Isabelle Ducas La Presse

Ce projet nécessitera des ententes de collaboration avec les centres de services scolaires et les commissions scolaires, pour transformer les cours d’école existantes en parcs-écoles, accessibles à toute la population en dehors des heures de classe.

« C’est en offrant encore plus d’espaces verts, des aménagements urbains sécuritaires et des milieux de vie à échelle humaine que nous allons encourager les familles à rester à Montréal », indique le parti de Mme Plante, Projet Montréal, dans un communiqué diffusé jeudi.

Projet Montréal ajoute que ses objectifs sont d’embellir les cours d’école de la métropole, de planter des arbres et verdir les quartiers pour contrer les îlots de chaleur et d’améliorer la qualité de vie des citoyens, en créant de nouveaux parcs dans des milieux de vie denses.

« Étant mère moi-même, je sais que les cours d’école sont des lieux privilégiés de socialisation, qui tissent des relations durables dans tous les quartiers. La pandémie nous a démontré l’importance des lieux publics pour la santé et les parcs-écoles contribueront à soutenir les familles de la métropole », a déclaré la mairesse Plante.