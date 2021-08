Les cônes orange demeureront dans le paysage montréalais cet automne. Plusieurs chantiers routiers majeurs compliqueront les trajets des automobilistes, particulièrement dans le secteur du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, a annoncé mercredi le ministère des Transports.

Coralie Laplante La Presse

Au total, 17 chantiers majeurs se dérouleront à Montréal cet automne. De ce nombre, 10 seront terminés d’ici la fin de l’année, assure le porte-parole administratif de la Ville de Montréal, Philippe Sabourin. Il souligne que 50 axes de mobilité ont été créés par la municipalité pour permettre aux conducteurs d’éviter les chantiers.

Dans la région métropolitaine, le nombre total de chantiers passera de 49 à 44 cet automne, a affirmé Sarah Bensadoun, porte-parole du ministère des Transports. Neuf chantiers ont été reportés ou terminés cet été, et quatre nouveaux s’ajoutent.

Les travaux préparatoires du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine auront un impact important sur la circulation, prévient Mobilité Montréal. Une fermeture de longue durée d’une voie dans le tunnel est à prévoir. Ainsi, deux voies seront ouvertes par direction.

CARTE FOURNIE PAR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS

L’autoroute 25 sera également fréquemment fermée les nuits et les fins de semaine.

Un tube de circulation complet du tunnel pourra être fermé. Dans le deuxième tube, il y aura deux voies de circulation dans un sens, et une dans l’autre. Lors des années 2022 et 2023, la fermeture complète d’un des deux tubes surviendra lors de deux périodes de six semaines.

Des mesures d’atténuation seront toutefois mises en place afin de limiter le trafic dans le secteur du tunnel. Une voie réservée aux autobus sera instaurée sur l’autoroute 20 vers Montréal, entre la rivière Richelieu et Sainte-Julie. Une voie réservée aux autobus et aux voitures effectuant du covoiturage sera aussi instaurée entre Sainte-Julie et la route 132.

Le ministère des Transports promet que 850 places de stationnements incitatifs seront créées, et trois stationnements incitatifs serviront uniquement à amoindrir les entraves liées au tunnel. Cinq quais d’autobus supplémentaires s’ajouteront aussi à la station Radisson.

Malgré les entraves routières engendrées par les travaux dans le secteur du tunnel en 2021, c’est en 2022 qu’on peut s’attendre à une période d’entraves plus importantes en direction sud. Le même scénario se produira en 2023 en direction nord. L’année suivante, des travaux d’aménagements paysagers seront effectués pendant la finalisation du chantier.