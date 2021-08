Les cônes orange se feront encore lourdement sentir dans le paysage montréalais à l’automne. Plusieurs chantiers routiers importants compliqueront les trajets des automobilistes, particulièrement dans le secteur du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, dont l’un des deux tubes sera fermé jour et nuit pendant six semaines, a annoncé mercredi le ministère des Transports.

Coralie Laplante La Presse

Au total, 17 chantiers majeurs se dérouleront à Montréal à l’automne. De ce nombre, 10 seront terminés d’ici la fin de l’année, assure le porte-parole administratif de la Ville de Montréal, Philippe Sabourin. Il souligne que 50 axes de mobilité ont été créés par la municipalité pour permettre aux conducteurs d’éviter les chantiers.

Dans la région métropolitaine, le nombre total de chantiers passera de 49 à 44 cet automne, a affirmé Sarah Bensadoun, porte-parole du ministère des Transports. Neuf chantiers ont été reportés ou terminés cet été, et quatre nouveaux s’ajoutent.

Les travaux préparatoires dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine auront un impact important sur la circulation, prévient Mobilité Montréal. Une fermeture de longue durée d’une voie dans le tunnel est à prévoir. Ainsi, deux voies seront ouvertes par direction.

CARTE FOURNIE PAR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS

L’autoroute 25 sera également fréquemment fermée la nuit et la fin de semaine.

Un tube de circulation complet du tunnel sera fermé lors de certaines périodes à partir de l’année prochaine. Dans le deuxième tube, il y aura deux voies de circulation dans un sens et une dans l’autre. Lors des années 2022 et 2023, la fermeture complète d’un des deux tubes surviendra lors de deux périodes de six semaines, et ce, de jour comme de nuit. Le ministère des Transports dévoilera plus de détails concernant ces fermetures au cours des prochains jours.

Des mesures d’atténuation seront toutefois mises en place afin de limiter la circulation dans le secteur du tunnel. Une voie réservée aux autobus sera instaurée sur l’autoroute 20 vers Montréal, entre la rivière Richelieu et Sainte-Julie. Une voie réservée aux autobus et aux voitures effectuant du covoiturage sera aussi instaurée entre Sainte-Julie et la route 132.

Le ministère des Transports promet que 850 places de stationnement incitatif seront créées, et trois stationnements incitatifs serviront uniquement à amoindrir les entraves liées au tunnel. Cinq quais d’autobus supplémentaires s’ajouteront aussi à la station Radisson.

Malgré les entraves routières engendrées par les travaux dans le secteur du tunnel en 2021, c’est en 2022 qu’on peut s’attendre à une période d’entraves plus importantes en direction sud. Le même scénario se produira en 2023 en direction nord. L’année suivante, des travaux d’aménagement paysager seront effectués pendant la finalisation du chantier.

CARTE FOURNIE PAR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Le centre-ville : un secteur à haute concentration de chantiers

Le centre-ville de Montréal sera parsemé de nombreux chantiers à l’automne. Dans la rue Wellington, des travaux du Réseau express métropolitain (REM) auront lieu dans le but de construire une sous-station électrique. Ces travaux auront un impact sur les usagers du pont Victoria.

Plusieurs chantiers seront déployés dans la rue Saint-Antoine dans le but d’effectuer des réparations au réseau de conduites d’eau et de mettre en place le Réseau express vélo (REV). Il s’agira principalement d’entraves partielles pour les automobilistes.

Le réaménagement de l’échangeur dans le secteur des chemins Remembrance et de la Côte-des-Neiges compliquera aussi le trajet des automobilistes, jusqu’à l’été 2024.

Des travaux d’égouts, d’éclairage et de feux de circulation seront réalisés dans la rue Peel, de la rue Smith à la rue Notre-Dame, jusqu’en décembre 2021.

Des fermetures partielles se poursuivront dans la rue Sainte-Catherine. Des travaux importants se dérouleront également dans le quadrilatère formé par l’avenue Viger et les rues Saint-Denis, Saint-Antoine et Berri, causant des fermetures complètes ou partielles des voies de circulation. La rue Saint-Denis sera d’ailleurs complètement inaccessible entre la rue Sainte-Catherine et le boulevard de Maisonneuve Est. Ce dernier boulevard sera lui-même fermé entre l’avenue Papineau et la rue Plessis.

À la veille du retour au travail et en classe en présentiel, les résidants du Grand Montréal sont invités à prendre les transports en commun. « On offre un service fiable, sécuritaire », a affirmé Philippe Sabourin. « Il n’y a aucune raison de ne pas utiliser ces services-là », a-t-il ajouté.

Actuellement, les services de la Société de transport de Montréal (STM) sont utilisés à 50 % de leur capacité, a évoqué la porte-parole de la STM, Isabelle Alice Tremblay.

Des entraves sur les accès à Montréal

Le pont Pie-IX reliant Montréal et Laval sera à éviter ; une voie sera ouverte dans chaque direction, à l’exception des heures de pointe, où une voie supplémentaire sera ajoutée. Des travaux majeurs auront aussi lieu sur le boulevard du même nom.

Des fermetures partielles seront en vigueur sur le pont Louis-Bisson, qui enjambe la rivière des Prairies.

Le pont Honoré-Mercier sera fermé pendant une dizaine de fins de semaine, dans une direction ou l’autre.

Il est à noter que des travaux auront également lieu dans le corridor de l’autoroute 13, dans le secteur de l’échangeur Saint-Pierre, de la route 136, de l’autoroute Bonaventure, de l’autoroute 40 à la hauteur des Galeries d’Anjou et de l’autoroute 30.

Plus de détails sur les différents chantiers sur le site de Mobilité Montréal.