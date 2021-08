PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE

« Le parc de l’Espoir se trouve au cœur du Village depuis près de 25 ans, et c’était important que le nouvel aménagement conserve les éléments distinctifs du parc dans une volonté de respecter la mémoire du lieu, tout en le rendant plus accessible et plus vert », a déclaré Robert Beaudry, conseiller de la Ville du district de Saint-Jacques et membre du comité exécutif responsable de la gestion et planification immobilière, de l’habitation des grands parcs et du parc Jean-Drapeau. Le parc a également été agrandi grâce à des saillies végétalisées et à l’élargissement des trottoirs adjacents.