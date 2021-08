Téléphone intelligent en main, les utilisateurs pourront prendre les transports en commun en fonction d’un trajet préétabli et en recevant des directives précises (écrite, vocales, pictogrammes) tout au long du voyage.

Amener ses utilisateurs ayant un trouble du spectre de l’autisme, une déficience intellectuelle légère ou une dysphasie à une plus grande autonomie dans les transports en commun. Voilà la mission du programme STL compagnon, lancé mardi par la Société de transport de Laval (STL).

Catherine Handfield La Presse

Le programme STL compagnon est axé sur une application de guidage. Téléphone intelligent en main, les utilisateurs pourront prendre les transports en commun en fonction d’un trajet préétabli et en recevant des directives précises (écrite, vocales, pictogrammes) tout au long du voyage. Ils pourront aussi en tout temps entrer en contact avec des agents du service à la clientèle de la STL, qui offriront un service de veille. « Si la personne dévie, on peut l’aider », a expliqué Pierre Lavigueur, directeur principal Développement et Innovation à la STL, lors d’une conférence de presse dans un garage de la STL.

Au départ, « pour permettre aux équipes de s’adapter », seuls 10 utilisateurs actifs – référés par un organisme affilié - pourront utiliser le programme, disponible sur Android seulement. Des téléphones intelligents pourront leur être prêtés. Le but est d’élargir tranquillement le bassin d’utilisateurs.

Le programme, développé avec une compagnie espagnole spécialisée en aide à la mobilité, a été testé sous forme de projet-pilote pendant plusieurs années. Le développement, rendu possible grâce à des subventions provinciale et municipale, a coûté 200 000 $, selon Pierre Lavigueur. Selon l'estimation, il en coûtera 115 000 $ par année à opérer.

Le maire suppléant de Laval, Stéphane Boyer, a invité les autres grandes villes du Québec, dont Montréal, Longueuil et Québec, d’« entrer dans la danse » et d’offrir eux aussi un tel programme pour leurs utilisateurs à besoins particuliers. La ministre déléguée au Transport, Chantal Rouleau, a elle aussi émis le souhait que ce programme soit adopté par d’autres sociétés de transport.

Les porte-paroles de STL compagnon, Ingrid Falaise et son conjoint Cédrik Reinhard, belle-mère et père d’un enfant autiste, ont préparé une vidéo pour présenter le programme.