Le rythme de la campagne électorale à la mairie de Montréal s’accélère jeudi dans la métropole, au moment où Ensemble Montréal présente sept candidats, et que Projet Montréal multiplie les annonces.

Coralie Laplante La Presse

Le chef d’Ensemble Montréal, Denis Coderre, a dévoilé les nouveaux candidats à rejoindre les rangs du parti dans cinq arrondissements de la métropole, au courant d’une conférence de presse jeudi matin.

« Ça me fait énormément plaisir de vous dire qu’on a plus de 32 % de candidats et candidates représentant la diversité. On est à quelques candidats près de la parité », a déclaré d’emblée M. Coderre, avant de présenter les plus récents membres de son parti.

Gaetana Colella, fondatrice d’une agence de soins à domicile pour les aînés à Montréal-Nord et entrepreneure depuis 25 ans, se présente comme conseillère de la Ville du district de Sault-au-Récollet, dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville.

Dans le district de Pointe-aux-Trembles, Glenda Morris se présente comme conseillère de la Ville. Experte en immobilier, « l’amélioration de la mobilité, la décontamination des sols et souder des liens entre les citoyens » l’ont poussé à se présenter en politique.

Deux candidates se présenteront aussi dans l’arrondissement de Verdun. Josée Léger se présente au poste de conseillère d’arrondissement dans le district de Champlain-Île-des-Sœurs. Elle est entrepreneure, et travaille dans le milieu des finances et de l’administration des affaires.

Lili-Anne Bergeron se présente candidate au poste conseillère d’arrondissement dans le district de Desmarchais-Crawford, dans l’arrondissement de Verdun. Elle est connue dans le secteur pour la mise sur pied de projets de nettoyage et de fêtes de voisins.

Dans l’arrondissement du Sud-Ouest, deux candidats intégreront l’équipe d’Ensemble Montréal. Michel Martel est candidat comme conseiller de la Ville dans le district de Ville-Émard, et Romean Alam se présente comme conseiller d’arrondissement dans le district de Saint-Henri.

Plus à l’ouest de la métropole, Chahi Tarakjian est candidat à titre de conseiller d’arrondissement dans le district du Cap-Saint-Jacques, dans l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. Daniel Khoury devait initialement se présenter dans cet arrondissement, mais pour des « raisons personnelles », M. Tarakjian prendra sa place, a expliqué M. Coderre.

Denis Coderre a aussi annoncé lors de la conférence de presse que Vianney Godbout se présentera finalement comme conseiller de la Ville dans le district de Marie-Victorin. Le poste pour le district de Saint-Édouard a ainsi été attribué à Sallim Dahman, qui souhaitait représenter la population du quartier dans lequel il demeure.

Denis Coderre s’est dit préoccupé par la violence liée aux armes à feu lors de la conférence de presse. « Montréal n’est pas sécuritaire, les gens ont peur », a-t-il affirmé en réaction aux fusillades qui se sont déroulées à Montréal au cours des dernières semaines. Des coups de feu ont à nouveau été tirés dans le secteur de Rivière-des-Prairies mercredi soir.

« Ça ne veut pas dire qu’il n’y a rien à faire », a poursuivi M. Coderre. Le candidat à la mairie de Montréal a notamment appelé à une plus forte présence policière.

Une candidate de Projet Montréal dans le Plateau-Mont-Royal

L’équipe de Valérie Plante s’est aussi agrandie jeudi. Laurence Parent se présente comme candidate pour Projet Montréal au poste de conseillère d’arrondissement dans le district De Lorimier, dans le Plateau-Mont-Royal.

Membre du conseil d’administration de la Société de transport de Montréal (STM) depuis quatre ans, Mme Parent s’intéresse aux enjeux de mobilité des personnes handicapées à Montréal.

« De par mon parcours et mon vécu, en tant que femme handicapée, je crois profondément que mon arrivée dans l’équipe de Projet Montréal permettra de favoriser l’inclusion des personnes handicapées à la vie montréalaise et de leur permettre d’être fiers d’y vivre », a souligné la candidate par voie de communiqué.

Le comité exécutif de la Ville de Montréal a aussi annoncé jeudi l’ajout de zones de logements abordables, au sein de son Règlement pour une métropole mixte (RMM). Ces secteurs situés dans les arrondissements de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Montréal-Nord, Saint-Léonard, Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles et Ville-Marie ont le potentiel de développer 950 nouveaux logements abordables, selon l’administration Plante.

Le RMM désigne certaines zones où jusqu’à 20 % des projets résidentiels doivent être des logements abordables. La Ville de Montréal a aussi annoncé la refonte du programme AccèsLogis afin de mieux financer les projets du programme.

Le concept du nouveau pont Jacques-Bizard dévoilé

Montréal a dévoilé le concept du nouveau pont Jacques-Bizard, alors que la fin de vie du pont actuel approche, en 2026. Une nouvelle structure sera érigée à côté de l’ancien pont, comprenant quatre voies de circulation, un trottoir et une piste cyclable bidirectionnelle.

Une œuvre d’art sera aménagée à chaque extrémité du pont. Le projet comprend d’ailleurs la plantation de 165 arbres, le réaménagement du parc Denis-Benjamin-Viger, l’installation de mobilier urbain distinctif et l’ajout d’un belvédère, a précisé Projet Montréal.

La circulation sera maintenue sur le pont pendant toute la durée des travaux, qui s’amorceront au printemps 2022. Le nouveau pont pourra être emprunté en 2023.

La Ville de Montréal a d’ailleurs fait l’acquisition de deux terrains situés à L’Île-Bizard, qui s’ajouteront au Grand parc de l’Ouest. Ce parc inclut notamment les parcs-nature de l’Anse-à-l’Orme, du Bois-de-L’Île-Bizard, du Cap-Saint-Jacques et des Rapides-du-Cheval-Blanc, ainsi que le parc agricole du Bois-de-la-Roche.