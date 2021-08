Gracia Kasoki Katahwa, infirmière et gestionnaire au CIUSSS de l’Ouest de l’île de Montréal, se présente comme candidate au poste de mairesse de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.

Huit femmes représentant la diversité de Montréal se joignent à l’équipe Projet Montréal, a annoncé Valérie Plante dans une conférence de presse lundi après-midi.

En vue des élections municipales du 7 novembre prochain, la cheffe de Projet Montréal, Valérie Plante, a présenté huit nouveaux candidats qui représenteront un « nouveau souffle » pour son équipe. « Ces femmes représentent une nouvelle génération extrêmement compétente et impliquée qui possède de grands talents de gestionnaires et qui savent mobiliser et écouter les besoins de leur quartier », a-t-elle affirmé en début de conférence de presse.

Gracia Kasoki Katahwa, infirmière et gestionnaire au CIUSSS de l’Ouest de l’île de Montréal, se présente comme candidate au poste de mairesse de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.

Dans l’arrondissement de Lachine, Vicki Grondin, co-porte-parole du collectif Réclame ta rive qui milite pour remplacer la marina de Lachine par un parc public, souhaite devenir conseillère de ville.

Tan Shan Li, qui travaille dans le domaine des technologies de l’information, se présente comme candidate au poste de conseillère d’arrondissement dans le district de Saint-Henri-Est-Petite-Bourgogne-Pointe-Saint-Charles-Griffintown, arrondissement du Sud-Ouest.

Alia Hassan-Cournol, qui s’implique auprès de l’intégration des immigrants à Montréal, a annoncé sa candidature au poste de conseillère de ville dans le district de Maisonneuve-Longue-Pointe.

De son côté, Martine Musau Muele, avocate et commissaire à l’office de consultation publique de Montréal, souhaite devenir conseillère de ville dans le district de Villeray.

Ericka Alneus, impliqué dans plusieurs organisations communautaires de la métropole, a annoncé sa candidature au poste de conseillère de ville dans le district d’Étienne-Desmarteau, arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie-la-Petite-Patrie.

La directrice de la maison des jeunes de Pointe-aux-Trembles, Virginie Journeau, souhaite aussi se joindre à l’équipe de Projet Montréal à titre de conseillère de ville dans le district de Pointe-aux-Trembles.

Enfin, Geneviève Delisle, qui s’implique dans la prévention et la concertation des citoyens en zone inondable, présente sa candidature au poste de conseillère d’arrondissement dans le district Jacques-Bizard, arrondissement Île-Bizard-Sainte-Geneviève.