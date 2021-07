Un stationnement à étages de Verdun, décrit comme une « plaie urbaine » et un « boulet » pour l’arrondissement, verra ses deux derniers étages transformés en espace pour des activités culturelles et festives.

Isabelle Ducas La Presse

La structure du stationnement municipal Ethel, situé non loin de l’intersection de la rue de l’Église et de la rue Wellington, sera aussi rénovée et mise aux normes d’ici 2023, grâce à un investissement de 4 millions de la Ville de Montréal, a aussi annoncé la mairesse Valérie Plante, lundi en conférence de presse.

« Le stationnement Ethel est sous-utilisé, alors nous avons décidé de prêter les deux derniers étages » pour l’organisation d’évènements, sous l’égide de la Société de développement commercial (SDC) Wellington, a indiqué Mme Plante. « C’est un lieu unique, et ça sera un bon exemple d’usage mixte. Oui, on s’y stationne, mais on peut aussi l’occuper autrement. »

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE La mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« On se casse la tête depuis longtemps pour savoir quoi faire avec ce stationnement, qui est une plaie urbaine, il faut se le dire. C’est un aménagement qui date d’une autre époque, mais on va lui donner une seconde vie », a souligné le maire suppléant de l’arrondissement de Verdun, Pierre L’Heureux.

Les élus ont souligné que le dernier étage du stationnement permettait d’avoir une vue sur le fleuve, la montagne et le centre-ville.

Dans les prochaines semaines, quelques activités pourraient être organisées au stationnement Ethel, mais aucune programmation n’a encore été annoncée.

« Pour des raisons sanitaires et pour des raisons d’infrastructure, ça sera très minimaliste cet été, la programmation sera annoncée au compte-gouttes, si programmation il y a », a expliqué Billy Walsh, directeur général de la SDC Wellington, qui mise plutôt sur 2022 pour que le projet prenne son envol.