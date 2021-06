Une bruyante manifestation des ingénieurs en grève de la Ville de Montréal a perturbé l’inauguration, par la mairesse Valérie Plante, de la nouvelle Plaza Saint-Hubert rénovée, vendredi.

Isabelle Ducas

La Presse

Dès l’arrivée de Mme Plante sur les lieux, et pour toute la durée de l’évènement, les grévistes ont entouré le site de l’inauguration, vêtus de t-shirts jaunes et équipés d’affiches et de divers instruments pour faire du bruit.

« Des millions au privé », ont-ils scandé en chœur à intervalles réguliers pendant la cérémonie.

Les ingénieurs réclament notamment plus d’embauches afin que plus de tâches soient réalisées à l’interne plutôt que d’être confiées à des entreprises privées.

« Vous avez le droit de manifester, je vous entends et je vous vois, et je trouve que votre mobilisation est très bonne », a dit Mme Plante en leur adressant quelques mots avant le début de la cérémonie. « Maintenant, je ne vais pas régler ça devant vous ce matin. »

La grève des 530 membres du Syndicat professionnel des scientifiques à pratique exclusive de Montréal (SPSPEM), qui sont en majorité des ingénieurs, a déjà provoqué la fermeture de certains chantiers.

« Et on s’attend à ce que plus de chantiers soient fermés la semaine prochaine », a souligné Vincent Defeijt, trésorier du syndicat, qui a déploré que les négociateurs de la Ville aient annulé une rencontre de médiation qui devait se tenir jeudi.

La mairesse Plante se trouvait sur les lieux à l’occasion de l’inauguration officielle de la nouvelle Plaza Saint-Hubert, après deux ans d’importants travaux.

En plus de la réfection des infrastructures souterraines, les marquises emblématiques de l’artère ont été changées, les trottoirs élargis, et 230 arbres ont été plantés.

Pour souligner cette ouverture officielle, la Plaza Saint-Hubert est réservée aux piétons jusqu’à dimanche, le 6 juin.