L’ex-chanteuse et vedette de téléréalité Jacynthe Millette-Bilodeau, mieux connue sous le nom d’artiste de Jacynthe, sera candidate comme conseillère municipale à Laval, dans le quartier Vimont, lors des élections de novembre prochain.

Isabelle Ducas

La Presse

Elle se présente avec l’équipe d’Action Laval, le parti qui forme actuellement l’opposition à l’hôtel de ville.

Depuis qu’elle a délaissé les feux des projecteurs, Jacynthe fait carrière comme enseignante d’anglais au primaire. Elle affirme être très impliquée dans sa communauté, notamment comme parent-bénévole, et fait valoir qu’elle aimerait en faire plus pour sa ville.

« Même pendant ma carrière artistique, j’ai toujours eu une image correcte, intègre, soutient l’ex-artiste. Je suis certaine que les gens vont vouloir apprendre à connaître la femme que je suis devenue maintenant, à 41 ans. »

Les chansons pop de Jacynthe, en français et en anglais, ont eu du succès surtout à la fin des années 90 et au début des années 2000. En 2004, elle a joué avec Anne-Marie Losique dans la téléréalité La vie rurale, remake du succès américain The Simple Life, qui mettait en vedette Paris Hilton et Nicole Ritchie.

Le maire sortant de Laval, Marc Demers, a déjà annoncé qu’il ne serait pas candidat à sa propre succession. C’est son bras droit, Stéphane Boyer, qui tentera de prendre le relais. Sonia Baudelot, cheffe d’Action Laval, veut lui barrer la route.