Denis Coderre avec Luka Hollinger (à gauche) et les frères Brandon Buissereth et Jordan Buissereth

Le candidat à la mairie Denis Coderre a pris la pose avec un trafiquant d’armes et un trafiquant de drogue de Montréal avant d’en diffuser la photo, puis de la retirer partiellement, a appris La Presse.

Philippe Teisceira-Lessard

La Presse

Les frères Buissereth sont bien connus des policiers de Saint-Henri, leur quartier, pour leur passé judiciaire.

L’aîné, Jordan, a notamment été condamné à 21 mois de prison en 2019 pour son rôle dans un complot avorté de trafic d’armes à feu volées. Le cadet, Brandon, a écopé de trois mois de détention en 2018 pour trafic de drogue.

Ce dernier est aussi rappeur, sous le nom de scène KGoon.

Denis Coderre les a rencontrés dans un parc de l’arrondissement du Sud-Ouest, la semaine dernière. Sur la photo, ils se trouvent en compagnie de Luka Hollinger, fils de sa candidate Heidi Hollinger, qui rappe lui aussi. L’image – apparemment capturée par Mme Hollinger – est devenue virale sur les réseaux sociaux pour son aspect amusant.

« DC [Denis Coderre] avec the 514St-Henri’s rappeurs clan », indique la légende. Dans une publication subséquente, l’ex-maire indique que ses rappeurs préférés sont M. Hollinger et M. Buissereth. M. Coderre a aussi relayé l’image d’une fausse couverture d’album rap créée par un internaute à partir de la photo et qui l’identifie comme « The Real Slim Coderre », une référence au rappeur américain Eminem.

Photo retirée d’Instagram

Mais dans les derniers jours, la présence des frères Buissereth sur la photo a causé des remous dans les couloirs de certains postes du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Informés, les membres de la campagne de M. Coderre ont retiré la photo de son compte Instagram.

« En visite dans l’arrondissement du Sud-Ouest, M. Coderre s’est fait inviter à prendre une photo avec deux individus, comme il le fait tous les jours », a indiqué Thomas W. Marchand, responsable des communications du parti du candidat à la mairie, dans un courriel à La Presse.

Rien ne pouvait lui permettre de connaître leur [parcours] lorsqu’il a pris la pose. Aussitôt que cette information a été connue, les photos ont été retirées des médias sociaux de M. Coderre. Thomas W. Marchand, responsable des communications du parti Ensemble Montréal

Au moment de publier, une version de l’image se trouvait toujours sur le fil Twitter de Denis Coderre.

Des criminels notoires

Le passé trouble des frères Buissereth n’est pas un secret.

Brandon Buissereth (mieux connu sous le nom de KGoon) a vu plusieurs de ses concerts annulés en raison de son casier judiciaire. L’an dernier, il se plaignait publiquement du fait que le SPVM joignait les organisateurs de spectacles pour les informer de ses problèmes avec la loi.

« La police a annulé de cinq à dix de mes spectacles dans la dernière année ou deux ! », déplorait-il, selon le média Narcity. Olivier Primeau, promoteur du festival Metro Metro, a expliqué qu’il avait retiré KGoon de sa programmation parce qu’il posait problème « pour la sécurité de l’évènement ».

Jeudi, en entrevue avec La Presse, Brandon Buissereth a confirmé qu’il se trouvait sur la photo avec son frère Jordan. « Je ne connais pas M. Coderre, je ne le voyais qu’à la télé. Je n’avais pas de rendez-vous avec lui, je n’ai pas son numéro de téléphone, je ne sais pas comment le contacter. J’étais simplement au parc », a-t-il dit avant que la communication téléphonique ne soit coupée. La Presse n’a pas pu lui reparler.

Quelques minutes plus tôt, un individu qui s’est présenté comme son agent (mais qui n’a pas voulu fournir son propre nom) a donné la même version des faits.

Ce n’était pas planifié, il ne faisait que passer dans le coin. L’agent de Brandon Buissereth

Quant à Jordan Buissereth, son procès pour complot pour achat d’armes à feu a fait l’objet d’articles du Quotidien de Saguenay.

En 2019, il s’est rendu à L’Étape, dans la réserve faunique des Laurentides, afin d’acheter une partie du butin d’armes à feu volées quelques semaines plus tôt par un homme de Saguenay dans un magasin de chasse local.

Le 19 janvier 2019, la Sûreté du Québec suivait le voleur dans le cadre d’une enquête de stupéfiants lorsqu’il a rencontré Buissereth. Les policiers ont fondu sur eux. « Durant la poursuite, Buissereth a jeté un sac par une fenêtre », a relaté Le Quotidien.

« Au moment de l’arrestation, les policiers ont pu récupérer le sac et ont découvert neuf armes à feu à l’intérieur, continue l’article. Ils ont aussi saisi plus de 8000 $ en argent américain dans les poches de Buissereth, dont les intérêts étaient défendus par Me Louis Miville-Deschenes. »

Joint au téléphone, l’avocat a indiqué que son client n’avait aucun intérêt à s’entretenir avec La Presse.

Avec la collaboration de Daniel Renaud, La Presse