L’éviction d’une vingtaine de sans-abri qui s’étaient installés sur un terrain appartenant au ministère des Transports du Québec, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal, a commencé lundi midi.

Isabelle Ducas

La Presse

Des agents du Service de police de la Ville de Montréal ont demandé aux campeurs d’aller un à un chercher leurs possessions sur un terrain adjacent au boisé Steinberg, sur la rue Hochelaga. Les campeurs étaient invités à mettre leurs affaires dans des conteneurs destinés à l’entreposage.

Vers 12 h 30, l’opération se déroulait dans le calme.

Samedi, le MTQ a remis aux campeurs un avis d’éviction les enjoignant à quitter les lieux. L’avis, intitulé « Enjeux sécurité incendies », porte l’en-tête de Transports Québec, mais ne comporte aucune date ni signature.

Après une inspection des lieux, le 26 avril, le Service des incendies de Montréal a remis au MTQ un rapport indiquant qu’il y avait « un grave danger d’incendie et qu’une action devait être prise rapidement », relate une porte-parole du ministère, Sarah Bensadoun.

« Les personnes qui se trouvent sur les lieux doivent quitter lundi au plus tard, et s’il reste du matériel sur place, il sera démantelé », dit Mme Bensadoun.

En avant-midi lundi, tandis qu’un grand nombre de voitures du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) étaient en attente dans un stationnement près du Stade olympique, des supporteurs des sans-abri étaient présents au campement de la rue Hochelaga en signe d’appui.

Plusieurs campeurs avaient déplacé leurs tentes et leurs effets personnels ailleurs pour éviter de les perdre au moment de l’intervention de la police.

« J’ai déplacé ma roulotte sur un autre site, avec toutes mes affaires à l’intérieur », confie Louis Rouillard, qui était installé au campement depuis deux semaines.

Alexandra Laramée avait aussi déplacé sa tente, pour éviter qu’elle ne soit brisée lors d’une opération policière.

« Ils vont simplement déplacer le problème ailleurs. On va se trouver un autre endroit et on va jouer au chat et à la souris avec les autorités », laisse tomber Guylain Levasseur, qui agit un peu comme le coordonnateur du campement.

Michel Monette, directeur général de l’organisme Care, qui se trouve sur les lieux en appui aux campeurs, dit être « farouchement en désaccord avec le démantèlement du campement ».

« Si les campeurs décident de partir, on va partir avec eux, mais s’ils décident de rester, on va rester avec eux et travailler avec eux », a-t-il lancé, en prenant la parole devant le groupe de campeurs et de supporteurs. « On est là pour défendre leurs maisons. »