Là où se trouve actuellement un terrain vague, dans le quartier Ahuntsic, des légumes pousseront bientôt, dans des serres dont la production est destinée à être consommée localement.

Isabelle Ducas

La Presse

Les élus municipaux ont annoncé jeudi la création d’un projet de serre productive et éducative sur le site Louvain Est.

Ce site, d’une superficie équivalant à huit terrains de football, tout près du Collège Ahuntsic, est laissé en friche depuis qu’il n’est plus utilisé comme fourrière municipale. On y planifie, à terme, la construction d’un « écoquartier » qui comptera 800 à 1000 logements abordables, avec services de proximité.

En attendant que ce nouveau quartier voit le jour, on va de l’avant avec l’installation de serres d’une superficie de 550 mètres carrés.

« Le fait d’occuper des sites municipaux vacants et d’appuyer l’agriculture urbaine, ça fait partie de nos objectifs depuis plusieurs années, et c’est ce qu’on annonce aujourd’hui, pour le printemps et pour l’été », a expliqué Émilie Thuillier, mairesse de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville.

« On va pouvoir commencer à produire des fruits et légumes frais. On est dans un désert alimentaire ici. On a des populations marginalisées qui ont besoin de manger des fruits et légumes frais à faible coût. »

Les serres seront opérées par l’organisme Ville en vert et recevront le soutien financier de Feed Montréal, une fondation qui appuie des initiatives visant à combattre la faim.

Le montage financier du projet n’est pas encore complété, mais Éric Alan Caldwell, responsable de l’urbanisme et de la mobilité au sein du comité exécutif, évoque une facture de « quelques centaines de milliers de dollars ».

Cette expérimentation se veut un modèle pouvant être reproduits dans d’autres quartiers, qui s’inscrit dans les objectifs d’autonomie alimentaire poursuivis par la Ville, indiquent les élus.

En 2019, un bureau de projet réunissant la Ville de Montréal, l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville et la table de concertation Solidarité Ahuntsic a été mis sur pied afin de planifier le futur « écoquartier ».

« Voici comment on transforme une ville quand on veut garder des familles à Montréal, quand on veut créer des milieux de vie vivants », souligne M. Caldwell.

Le projet sera soumis bientôt à l’Office de consultations publiques de Montréal.