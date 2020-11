Une centaine de jeunes manifestants se sont réunis samedi devant l’hôtel de ville de Montréal pour revendiquer une meilleure protection de la langue française, notamment par le retrait des subventions provinciales prévues pour le collège anglophone Dawson et l’Université McGill.

Léa Carrier

La Presse

« On est ici pour montrer que notre génération aussi s’inquiète de l’état de la langue française », témoigne Alex Valiquette, fondateur du Mouvement des Jeunes Souverainistes, qui organise le rassemblement.

Derrière lui, des jeunes brandissent le drapeau québécois. Un étudiant distribue des macarons à l’effigie du mouvement. « On a un français qui n’existe nulle part ailleurs. On veut protéger cette culture distincte », affirme Charlotte Massue, étudiante en Sciences, Lettres et Art au collège André Grasset.

Elle déplore les subventions du gouvernement provincial totalisant 750 millions de dollars qui doivent être versées au Collège Dawson et à l’Université McGill dans le cadre du projet de loi 66.

L’agrandissement du Collège Dawson, au coût de 50 millions de dollars, figure sur la liste des chantiers d’infrastructures que Québec entend réaliser plus rapidement grâce à ce projet de loi. McGill planche pour sa part sur un projet de reconversion du site de l’ancien hôpital Royal-Victoria au coût de 700 millions.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE

« Le problème, c’est que ce sont des fonds publics qui sont cédés à des universités anglophones. Pendant ce temps-là, les universités francophones manquent de fond pour financer leurs programmes. On demande un financement par représentativité », indique-t-elle.

En plus du retrait de ces subventions, le Mouvement des Jeunes Souverainistes réclame la création d’un Conseil de la langue française à la Ville de Montréal et l’indépendance du Québec. « C’est le seul véritable moyen de préserver notre langue », conclut Alex Valiquette.