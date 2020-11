Stations hivernales décorées et agrémentées de musique, ski de fond, raquette et randonnée dans tous les grands parcs, fat bike, équipements de sport gratuits pour les moins de 18 ans, expositions extérieures… Voici quelques unes des initiatives annoncées par la Ville de Montréal pour animer la cité et inciter la population à sortir cet hiver.

Isabelle Ducas

La Presse

« Avec la saison froide qui s’installe, et la grisaille qui vient avec, on souhaitait offrir aux Montréalaises et aux Montréalais des possibilités de ventiler, s’oxygéner, prendre l’air et bouger, et également consommer local » a souligné la mairesse, Valérie Plante, au cours d’une conférence de presse jeudi après-midi.

Ces diverses mesures sont aussi destinées à combattre « la fatigue collective qui s’installe » et le « climat anxiogène », a mentionné Mme Plante.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE La mairesse de Montréal, Valérie Plante.

La Ville alloue 600 000 $ pour aménager 25 stations hivernales, près des artères commerciales dans 17 arrondissements, conçues par des designers et des architectes, qui mettent l’emphase sur la lumière et le mobilier urbain coloré, a expliqué la mairesse. « Ça pourra être une activité en soi de se faire un parcours pour visiter les 25 stations », a-t-elle ajouté.

Les activités sportives seront également encouragées dans les 20 grands parcs de Montréal, où il sera possible de pratiquer le ski de fond, la raquette et la randonnée pédestre.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Un kiosque de sapins de Noël au marché Atwater.

Les parcs de l’Anse-à-l’Orme, du Cap Saint-Jacques et de Pointe-aux-Prairies offriront, en plus, des sentiers de fat bike. Les enfants pourront, quant à eux, glisser au parc Grovehill, à Lachine, ou au parc Ignace-Bourget, dans le Sud-Ouest. Des patinoires extérieures seront également offertes pour le patin libre dans les différents arrondissements.

Même si la traditionnelle Fête des Neiges est annulée pour 2021, une programmation spéciale a été mise sur pied au parc Jean-Drapeau, sur l’île Notre-Dame : sentiers pédestres, sentiers de ski de fond, sentier historique en raquette organisé avec le Musée Stewart, exposition extérieure « Océans », présentée par la Biosphère, patinoire réfrigérée, randonnées découvertes pour observer les oiseaux, la faune et la flore, parcours de Fatbike et glissade libre.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LAPRESSE Le Marché Atwater va bénéficier d’un espace hivernal.

Les équipements de location seront plus accessibles, et gratuits pour les moins de 18 ans.

La Ville promet aussi qu’un plus grand nombre de sentiers pédestres seront dégagés pour les marcheurs dans les parcs.

Pour savoir où sont offertes les différentes activités et louer des équipements, les Montréalais pourront simplement se rendre sur le site web de la Ville.

Parmi les autres initiatives offertes, on retrouve des marchés de Noël un peu partout à Montréal, l’illumination du centre-ville, un parcours hivernal ludique à Sainte-Geneviève et une exposition sur les 100 ans des Archives nationales du Québec sur la rue Saint-Denis.