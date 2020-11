Une « possible bordée de neige » est prévue pour la journée de dimanche à Montréal et à Laval, vient d’annoncer Environnement Canada.

Philippe Teisceira-Lessard

La Presse

Un système en provenance des États-Unis pourrait décharger la première neige de l’année sur la métropole.

« Une dépression en formation sur le Midwest américain affectera le sud-ouest du Québec à compter du dimanche après-midi. Ce système s’intensifiera au fur et à mesure de sa progression vers la province », a indiqué l’agence fédérale.

« Selon sa trajectoire qui est encore incertaine, cette dépression pourrait laisser d’importantes quantités de neige et causer des vents forts sur le sud et le centre du Québec dimanche soir et nuit, surtout sur les régions longeant le nord du fleuve, continue Environnement Canada. Par la suite, le tout se propagera vers l’est du Québec lundi. »

Différentes régions au nord du Saint-Laurent, dont Laval, les Laurentides, Lanaudière et Charlevoix font d’ailleurs l’objet d’un avertissement météo.

Les météorologues prévoient que les précipitations débutent en neige, « pour ensuite se changer graduellement en pluie avec un risque de pluie verglaçante lors de la transition lundi matin sur la plupart des secteurs ».