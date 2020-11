Après avoir annoncé la gratuité du stationnement sur rue au centre-ville les fins de semaine du temps des Fêtes, l’administration Plante a décidé d’étendre la mesure aux soirs de semaine, dans l’espoir d’attirer les consommateurs.

Philippe Teisceira-Lessard

La Presse

Les parcomètres y seront donc désactivés à partir de 18 h, du lundi au vendredi, jusqu’au 31 décembre.

« La population aura ainsi plus d’options pour faire son magasinage des Fêtes, en toute sécurité », a affirmé la mairesse Valérie Plante sur les réseaux sociaux. Des zones de stationnement limitées à 15 minutes seront aussi instaurées afin de faciliter le ramassage d’items ou de repas.

« On n’a plus aucune raison de ne pas acheter localement pour le temps des Fêtes », avait fait valoir Mme Plante en conférence de presse, il y a un mois, en annonçant la désactivation des parcomètres pour les fins de semaine. « Nous pouvons faire la différence pour des centaines de commerçants dont la survie est menacée. »

L’administration Plante a annoncé cette extension de la gratuité du stationnement sur rue quelques heures avant qu’une motion de l’Opposition officielle à l’hôtel de ville, allant dans le même sens, ne soit étudiée. Son chef, Lionel Perez, s’est réjoui de l’annonce de Valérie Plante.