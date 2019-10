La mairesse de Montréal a salué mercredi matin la décision de la présidente du conseil de la Ville de Montréal et conseillère du district Peter-McGill, Cathy Wong, de joindre les rangs de Projet Montréal. Son arrivée au sein de l’équipe de Valérie Plante porte le nombre d’élus à 52 sous la bannière de son parti.

Sara Champagne

La Presse

« Cathy Wong, une élue de grand talent, a su en moins de deux ans, à faire sa marque au sein du conseil municipal. Son arrivée nous permettra d’offrir aux citoyennes et aux citoyens de l’arrondissement de Ville-Marie un front uni et de faire progresser des projets porteurs qui amélioreront la qualité de vie des résidentes et résidents du quartier », a affirmé la mairesse Plante.

Cathy Wong a fait sa marque en devenant la plus jeune présidente du Conseil des Montréalaises depuis sa création, la présidente du Jeune Conseil de Montréal et la présidente du Forum jeunesse de l’île de Montréal. À l’automne 2017, elle a été nommée présidente du conseil municipal par la mairesse de Montréal.

Dans un communiqué diffusé mercredi matin, la conseillère Wong explique que c’est la façon dont Valérie Plante a géré le dossier de l’ancien Hôpital de Montréal pour enfants (Children’s), qui l’a convaincue de faire le saut dans son équipe. « Nous partagions les mêmes valeurs d’inclusion et de justice sociale. Le leadership de Valérie Plante dans le dossier de la lutte contre les changements climatiques m’a aussi beaucoup impressionnée et incitée à joindre son équipe », a indiqué Cathy Wong.