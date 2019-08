À partir de 22 h vendredi et jusqu’à lundi matin, 5 h, le pont Honoré-Mercier sera fermé en direction de la Rive-Sud.

Le week-end arrive et, avec lui, quelques difficultés pour se déplacer sur les routes de la grande région montréalaise. Les automobilistes devront prévoir leurs sorties en conséquence.

Janie Gosselin

La Presse

Pont Honoré-Mercier

CARTE MINISTÈRE DES TRANSPORTS Fermeture pont Honoré-Mercier, fin de semaine du 23 août.

À partir de 22 h vendredi et jusqu’à lundi matin, 5 h, le pont Honoré-Mercier sera fermé en direction de la Rive-Sud. L’entrée de la rue Airlie sera donc fermée. Un détour par l’avenue Lafleur et la rue Clément est proposé. L’une des voies en direction de Montréal sera redirigée pour accéder à la Rive-Sud, réduisant, par conséquent, la circulation à une voie vers la métropole.



Pont Jacques-Cartier

Des travaux sont aussi prévus sur un autre pont reliant l’île de Montréal à la Rive-Sud, à partir de vendredi soir, 22 h, jusqu’à lundi matin, 5 h. L’accès au pont Jacques-Cartier sera fermé en provenance du boulevard Taschereau et de la rue Sainte-Hélène. Un détour permettra d’accéder au pont en continuant jusqu’à la bretelle pour la route 132 Ouest, avant de faire demi-tour à la sortie 79, de prendre la route 132 est et de gagner la sortie 82 pour le pont Jacques-Cartier.

Toujours en provenance de la Rive-Sud, une voie sur deux dans l’accès au pont de la route 132 Ouest et de la Place Charles-Le Moyne sera fermée.

Pour la durée des travaux, les deux voies du pont Victoria seront en direction de Montréal seulement pour toute la fin de semaine.

Route 136 et autoroute 20 Ouest

CARTE MINISTÈRE DES TRANSPORTS Fermeture A20 ouest et échangeur Saint-Pierre, fin de semaine du 23 août.

Vendredi soir, à 23 h 59, et jusqu’à lundi, 5 h, la route 136 et l’autoroute 20 Ouest seront complètement fermées entre la sortie 5 du tunnel Ville-Marie et l’entrée de la bretelle venant de la route 138 est, dans l’échangeur Saint-Pierre.

Un détour est proposé, par la sortie pour l’autoroute Bonaventure et la sortie 4 pour l’autoroute 15 Nord.

Les usagers circulant en direction de l’autoroute 20 Ouest pourront continuer jusqu’à l’échangeur Décarie, prendre la bretelle pour l’autoroute 40 Ouest et la sortie 65 pour l’autoroute 520 Ouest, l’autoroute 13 Sud et l’autoroute 20 est ou l’autoroute 20 Ouest.

En conséquence des travaux, des entrées sont fermées, comme celle de la rue Saint-Antoine Est et de l’avenue de l’Hôtel-de-Ville/rue Sanguinet. Un détour par l’avenue Viger et le boulevard Robert-Bourassa, suivant ensuite le détour principal, est proposé. Les automobilistes en provenance de Saint-Antoine Est peuvent faire demi-tour à la rue Saint-Hubert et avenue Viger.

L’entrée temporaire de la rue Saint-Antoine Ouest, à la hauteur de Rose-de-Lima, est aussi fermée, tout comme celle du boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue.

Les travaux mènent aussi à des fermetures par défaut dans l’échangeur Turcot : la bretelle menant de la route 136 Ouest à l’autoroute 15 Nord, la bretelle menant de l’autoroute 15 Sud à l’autoroute 20 ouest et la bretelle menant de l’autoroute 15 nord à l’autoroute 20 Ouest.

Échangeur Turcot

CARTE MINISTÈRE DES TRANSPORTS Fermeture échangeur Turcot, fin de semaine du 23 août.

Des travaux causent aussi la fermeture de la bretelle menant de l’autoroute 20 est à la route 136 est et à la route 136 est entre l’échangeur et l’entrée des rues Notre-Dame et de la Cathédrale, dans le tunnel Ville-Marie, à partir de vendredi soir, 23 h 59, jusqu’à lundi, 5 h.

Un détour est suggéré par la bretelle pour l’autoroute 15 sud, sortie 60 pour l’autoroute Bonaventure vers le centre-ville, boulevard Robert-Bourassa et autoroute 720 est ou par la rue Sainte-Antoine Est.

Les tunnels Ville-Marie et Viger sont fermés à partir de vendredi soir, 23 h 30, jusqu’à samedi matin, 7 h 30 et de samedi soir, 22 h 30, jusqu’à dimanche 7 h 30. Cela entraîne la fermeture par défaut des entrées des rues Notre-Dame et de la Cathédrale et du boulevard Robert-Bourassa.

De vendredi 23 h 59 à lundi 5 h, il y aura fermeture de la bretelle menant à l’autoroute 15 Sud et à la route 136 est vers le centre-ville.

Enfin, de vendredi 22 hà lundi 5 h, le tronçon de la rue Angers entre la rue Cabot et l’avenue de l’Église sera fermé.

Secteur pont Samuel-De Champlain

CARTE MINISTÈRE DES TRANSPORTS Fermetures secteur pont Samuel-De Champlain à Brossard, fin de semaine du 23 août.

Sur l’autoroute 10 ouest, la sortie 6 sera fermée samedi, de 5 h à 18 h, ainsi que les bretelles menant à la route 132 Est et à la route 132 Ouest.