Des citoyens débattent de l'avenir de Lachine-Est et des Faubourgs

Autant de questions qui ont été débattues par les citoyens ayant répondu à l'appel lancé par l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sur l'avenir de Lachine-Est, en bordure du canal de Lachine, et du secteur des Faubourgs, au centre-ville de Montréal.

Les deux rapports, rendus publics la semaine dernière, font état d'une série de recommandations qui vont de l'atteinte de standards élevés de performance énergétique à la préservation des milieux naturels, en passant par la réévaluation de la pertinence de conserver des portions de l'ancienne brasserie Molson, dont la valeur patrimoniale n'est pas reconnue.

Le but de ces consultations, tenues à la demande de la Ville de Montréal, était de réfléchir aux besoins actuels et futurs de ces secteurs qui seront transformés dans un proche avenir. Un programme particulier d'urbanisme (PPU) sera présenté aux Montréalais dans le cadre d'une prochaine consultation publique.

Lachine-Est

Les audiences sur Lachine-Est se sont déroulées de février à avril et ont réuni quelque 800 personnes. Le quartier à mettre en valeur pourrait accueillir autour de 4000 logements. Les gens présents aux audiences ont discuté des besoins en commerces et en équipements collectifs, de mobilité, de mise en valeur du patrimoine et de gestion environnementale de l'eau et des sols.

Dans ses recommandations, l'OCPM invite Lachine « à adopter un principe de précaution et à interdire tout projet de démolition ou d'excavation jusqu'à ce que soit complété un énoncé d'intérêt patrimonial pour le secteur ».

Secteur des Faubourgs

Aux audiences sur l'avenir du secteur des Faubourgs, situé dans l'est de l'arrondissement de Ville-Marie, il a été question de mobilité, de relance socio-économique, de logement, de commerces et de patrimoine.

Des sujets comme la reconfiguration de l'autoroute Ville-Marie et de la rue Notre-Dame ont été abordés, tout comme celui du sort des terrains vacants à réaffecter : hôpital de la Miséricorde, Radio-Canada, brasserie Molson, Portes Sainte-Marie.

« L'exercice visait à dégager une vision, des orientations et à mettre en lumière les priorités et les attentes des citoyens », peut-on lire.

La consultation sur l'avenir de ce secteur dominé par la vieille brasserie Molson s'est déroulée de janvier à avril. Elle a attiré plus de 1000 participants aux différentes séances, ainsi qu'aux forums et aux exercices proposés.

Selon l'OCPM, les attentes des participants étaient claires et bien documentées. Plusieurs audiences publiques ont été tenues dans ce secteur au cours des 15 dernières années.

La commission recommande « de ne pas restreindre le programme particulier d'urbanisme aux seules notions d'usage, de densité, de paramètres normatifs ou discrétionnaires d'encadrement de projets d'infrastructures ou d'équipements publics ».