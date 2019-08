Autoroute 440: le prolongement de la ligne pleine, pas une panacée

Selon les conclusions de l'étude pilotée par des chercheurs de Polytechnique Montréal et de l'Université McGill, que La Presse a obtenue, le prolongement d'une ligne a « l'inconvénient de restreindre la navigation, ce qui peut entraîner une certaine frustration ou distraction du conducteur ». Son application systématique est même « fortement découragée », en viennent à conclure les ingénieurs Luis Miranda-Moreno, Paul St-Aubin et Nicolas Saunier.

« On ne voit pas forcément les gains, et nous avons constaté qu'il y a de la gêne pour les conducteurs avec la ligne », explique en entrevue avec La Presse Nicolas Saunier, ingénieur et professeur en génie civil à Polytechnique.

Analyse de bandes vidéo

Les conclusions de l'étude ont été présentées à la direction du ministère des Transports du Québec (MTQ) en 2011, dans un document d'une centaine de pages, afin de se pencher sur l'efficacité des lignes pleines qui se multipliaient sur le territoire au début des années 2000. Des lignes de marquage qui sont apparues à l'entrée et à la sortie des autoroutes, sans explications. C'était à la demande du MTQ, ont précisé les chercheurs.

Afin de parvenir à tirer des conclusions et d'énoncer des recommandations au MTQ, les chercheurs ont notamment analysé des journées complètes de circulation sur bande vidéo, avec et sans ligne pleine prolongée sur différentes autoroutes. Mais étant donné les limitations importantes des caméras du MTQ et le manque de données existantes, ont expliqué les chercheurs, ils ont construit un outil de collecte de données.

Ils en ont tiré six grandes conclusions, dont une sur la gravité des accidents.