A440: la ligne vers la voie de service sera prolongée

Selon le dernier bilan de la Sûreté du Québec, le terrible accident a causé la mort de quatre personnes et on dénombre au moins 15 blessés. L'une des victimes a été identifiée par les policiers: il s'agit de Robert Tanguay Laplante, âgé de seulement 26 ans.

«À court terme, il serait possible d'améliorer la sécurité de cette voie de service, qui en est une extrêmement importante. On va agir rapidement, dans les prochaines semaines», a-t-il ajouté.

En attendant, le gouvernement Legault entend demander aux patrouilleurs de la Sûreté du Québec d'augmenter les opérations de surveillance dans ce secteur névralgique de Laval. Il y a «300 000 véhicules» qui circulent à cet endroit chaque jour, a affirmé le ministre Bonnardel, un secteur où l'on a dénombré une dizaine d'accidents dans les dix dernières années.

«On va changer le comportement des automobilistes. On peut faire mieux. On va inviter les automobilistes à utiliser la sortie en amont, il y a un feu de circulation. Dans ce secteur, c'est aussi fort que la circulation autour de l'échangeur Turcot, de Décarie. Dans les circonstances, on va attendre le rapport de la SQ. Mais on va agir rapidement.»

Plus tôt en matinée, le ministre Bonnardel a offert ses condoléances aux familles des victimes de l'accident.

«J'offre mes sincères condoléances aux familles et aux proches touchés par l'accident d'hier sur l'A-440. Je souligne le travail des premiers répondants qui ont porté secours aux personnes impliquées ainsi qu'aux équipes en amont», a écrit le ministre dans un tweet.

Le maire de Laval, Marc Demers, était aussi présent à la rencontre avec les médias, en compagnie du ministre Bonnardel et d'Eric Girard, ministre des Finances et responsable de la région de Laval. Il a expliqué que la circulation est devenue de plus en plus lourde avec les nouveaux quartiers et la population qui ne cesse d'augmenter sur la Rive-Nord.

«Il y a eu une évolution de la capacité de circulation. Il y a des enjeux à regarder avec le ministère des Transports. Il y aura une enquête du coroner. On va travailler ensemble. Mais, pour le moment, je tiens à réitérer que nos pensées vont ce matin vers les victimes, vers les premiers répondants», a dit le maire Demers.