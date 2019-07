Centre de tri de Montréal: danger, air contaminé

Les pots de yogourt et de mayonnaise mal rincés empoisonnent l'air du centre de tri du recyclage de Montréal, exposant ses 125 travailleurs à de graves problèmes respiratoires.

Des rapports officiels obtenus par La Presse indiquent que les concentrations de moisissures et de bactéries dans l'air y sont « extrêmement élevées » et dépassent largement les taux recommandés. Des trieurs sont ainsi exposés à 262 fois la concentration normale de contaminants dans l'air.

La situation prévaut depuis au moins 20 ans sans véritable amélioration, conclut la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). Cinq manquements à la loi ont été relevés.

La Santé publique de Montréal « considère les risques à la santé importants » pour les employés de l'endroit.

Ces moisissures et bactéries invisibles viennent essentiellement des résidus alimentaires qui demeurent dans les emballages recyclés par les citoyens. « À 30 degrés dehors avec des restants de Cheez Whiz dans le fond d'un pot, je vous garantis que c'est un bon milieu de culture pour plein de micro-organismes », a illustré Geoffroy Denis, médecin à la Santé publique, en entrevue. Comme le tri des matières recyclables implique de les brasser vigoureusement, une partie de ces contaminants se retrouvent dans l'air.

Le centre de tri à l'air contaminé est situé au bord de la Métropolitaine, dans le quartier Saint-Michel, et appartient à la Ville de Montréal. Il est par contre occupé par une entreprise privée, Rebuts solides canadiens inc. Celle-ci plaide qu'elle fait son possible pour endiguer le problème.

L'an dernier, Montréal a allongé 30 millions à l'entreprise afin de la garder à flot alors que l'industrie du recyclage est secouée par une crise importante. La Ville n'a pas obtenu de garanties de l'entreprise quant à la salubrité des installations avant de signer les chèques.

Infections et irritations possibles

Les individus exposés à des niveaux trop élevés de bioaérosols (le nom scientifique des moisissures et bactéries dans l'air) peuvent développer des problèmes respiratoires sérieux. Le Dr Denis, de la Santé publique, s'est penché sur la situation de l'air du centre de tri à la demande de la CNESST.

« Il y a deux grands types de problèmes qu'on peut avoir avec des bioaérosols : d'une part des infections respiratoires, mais aussi des problèmes de nature irritante ou allergique, a-t-il dit en entrevue téléphonique. Ça pourrait entraîner de l'asthme et de la toux, mais aussi une maladie plus rare, mais peut-être la plus grave : la pneumonite d'hypersensibilité. »

Dans son rapport, il ajoute que cet air contaminé peut aussi causer des maux de tête, de la fatigue inhabituelle, des nausées et des douleurs abdominales.