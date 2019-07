Le prolongement de la ligne bleue du métro confirmé jeudi

Les gouvernements du Québec et du Canada procéderont jeudi dans le quartier Saint-Michel à la confirmation finale du prolongement de la ligne bleue du métro, dans l'est de la métropole, jusque dans l'arrondissement d'Anjou.

L'annonce du prolongement de cette ligne de métro, qui est attendue depuis plus de 40 ans dans l'Est, sera faite par le premier ministre Justin Trudeau, en présence de la mairesse de Montréal, Valérie Plante et de la ministre déléguée aux Transports et responsable de la région de la métropole au sein du cabinet Legault, Mme Chantale Rouleau. Le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, devrait aussi assister à l'événement.

Le prolongement de la ligne bleue du métro (ou ligne numéro 5) a été annoncé, étudié et relancé à de très nombreuses reprises depuis le début de cette décennie.

Un pas définitif a été franchi en avril 2018 lorsque les deux gouvernements supérieurs se sont engagés à verser 16 millions chacun pour la création d'un bureau de projet, alors que Québec avançait 330 millions pour lancer les acquisitions et expropriations de terrains.

Jeudi, c'est le gouvernement du Canada qui devrait annoncer sa contribution au projet, dont la mise en service est déjà prévue pour 2026. Le coût total du projet a été estimé à 3,9 milliards. Le gouvernement fédéral assume généralement 40 % des coûts de construction des projets de transport collectif, en vertu de ses programmes nationaux d'infrastructure et des ententes signées avec Québec.

Un calcul permet de prévoir que la somme avancée devrait donc se situer entre 1,5 et 1,6 milliard. Mais ce n'est pas aussi simple. Certains coûts ne sont pas admissibles, en vertu des ententes signées entre Ottawa et le gouvernement précédent.

De plus, le gouvernement du Québec a récemment confirmé, en mai, que les coûts du projet ont déjà augmenté de 600 millions en raison de certains oublis et d'une sous-estimation des coûts d'acquisition des terrains nécessaires pour la réalisation du projet. Le coût total du projet s'établirait donc aujourd'hui à 4,5 milliards.

La Presse n'a pu obtenir la confirmation, mercredi, de la contribution du gouvernement fédéral.