Montréal: les pompiers sous la douche pour prévenir le cancer

Depuis, La Presse a pu observer de nouvelles pratiques sur le terrain. En toute saison, les soldats du feu doivent passer sous un puissant jet d'eau... sur le lieu de l'incendie. Les habits sont rincés, brossés avec un savon neuf « pour essayer de retirer les contaminants le plus rapidement possible », précise Chris Ross, président de l'Association des pompiers de Montréal.

Fin 2017, La Presse a publié un dossier intitulé « Mourir à petit feu ». On y parlait des risques de cancer chez les pompiers, provoqués par les émanations toxiques qui contaminent leurs habits et leur peau pendant les incendies. Le SIM s'apprêtait alors à prendre des mesures pour limiter les contaminations.

Les uniformes trop contaminés reçoivent un traitement spécial. « On est supposés regarder s'il y a quelque chose d'endommagé, des taches qui ne partent pas, des traces noires qui restent, explique M. Ross. Mais l'indication la plus importante, c'est qu'on le sent. Les produits chimiques qui brûlent, comme les plastiques, dégagent une odeur très remarquable. Donc, si après avoir brossé l'habit avec du savon puis de l'eau, on le sent encore, on l'envoie en nettoyage avancé. »

Un changement de culture

Des formations ont été offertes aux officiers et aux pompiers pour qu'ils appliquent les procédures, assure le directeur du SIM. « Nos chefs sont formés également pour aider nos pompiers à bien comprendre les directives, ajoute-t-il. Sur les lieux des incendies, des chefs s'assurent que les opérations sont conduites adéquatement. » Selon lui, le personnel, désormais sensibilisé au problème des maladies professionnelles, se montre coopératif.

M. Ross est plus nuancé. « C'est vraiment une culture et une pensée qui sont en changement, constate-t-il. On essaye de leur demander d'aller le plus rapidement possible du garage aux douches. Mais là, ça se peut qu'ils passent par les cuisines, qu'ils aillent manger. C'est ça qui est dur à contrôler. »

Certaines procédures sont accueillies sans grand enthousiasme.