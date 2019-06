Travaux routiers: plusieurs fermetures à prévoir ce week-end

Le ministère des Transports signale que le pont d'étagement de l'autoroute 13 en direction nord, dans l'arrondissement de Saint-Laurent, sera démoli. Par conséquent, de vendredi à 23 h jusqu'à lundi à 5 h, l'autoroute 13 sera fermée dans l'échangeur en direction nord.

L'autoroute 40 et ses voies de desserte dans l'échangeur seront complètement fermées de samedi à 23 h 59 jusqu'à dimanche à la même heure. Les détours seront balisés par une signalisation temporaire.

Les travaux se poursuivront dans le secteur de l'échangeur Turcot, mais avec des conséquences un peu moins importantes que lors des précédentes fins de semaine.

Sur l'autoroute 720 en direction est, la sortie de l'avenue Atwater sera fermée de vendredi à 23 h 59 jusqu'à 5 h, lundi.

L'autoroute 15 en direction sud sera fermée de 23 h 59 à 9 h pour les nuits de vendredi et samedi et de 23 h 59 à 5 h pour la nuit de dimanche. Dans le réseau local, il y aura des fermetures sur le chemin de la Côte-Saint-Paul et sur les rues Saint-Patrick en direction ouest et Angers.

Enfin, dans le secteur de l'échangeur Angrignon, de vendredi à 22 h jusqu'à lundi à 5 h, la rue Notre-Dame Ouest sera fermée entre l'avenue Dollard, dans l'arrondissement de LaSalle, et le boulevard Monk, dans le quartier Ville-Émard. Une circulation locale sera permise de part et d'autre de l'intersection Notre-Dame Ouest/Angrignon afin de permettre l'accès aux établissements commerciaux.

Le boulevard Angrignon sera fermé entre l'autoroute 20 et la rue Saint-Patrick. Il en sera de même pour l'entrée de l'autoroute 20 en direction est en provenance du boulevard Angrignon

Sur l'autoroute 20 ouest, la sortie conduisant à la route 138 est, le boulevard Angrignon et la rue Saint-Jacques sera fermée. Une nouvelle configuration sera en place dans l'échangeur Angrignon à compter de lundi prochain.