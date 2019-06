Tour de l'île: la pluie n'a pas freiné l'ardeur des cyclistes

Au total, environ 25 000 cyclistes de tout âge devaient prendre part à la fête et avaler des trajets de 25, 50, 65 et 100 kilomètres.

Le parcours de 100 km est délimité, en gros, au nord, par le boulevard Gouin, à l'ouest par l'extrémité de l'île, au sud, par le chemin Lakeshore, le boulevard LaSalle et le Vieux-Montréal, et à l'est, par la rue Berri, l'avenue du Parc et le boulevard Brien.

Les trajets de 25 et 50 kilomètres sont délimités par sensiblement les mêmes rues à l'ouest, au sud et à l'est. Par contre, au nord, les cyclistes arpenteront notamment les rues Jean-Talon, Barclay, Earnscliffe, et les boulevards de Maisonneuve et Saint-Joseph, à l'extrémité ouest de l'île.

Avant de vous déplacer en voiture, nous vous recommandons de consulter les cartes des trajets mises en ligne par l'organisation du Tour de l'île de Montréal 2019.

Consultez la carte des entraves routières