Tour de l'île: Les cyclistes prendront d'assaut les rues de Montréal ce week-end

Le coup d'envoi du Tour la nuit se fera ce soir à 20 h 15 au pied du mont Royal, sur l'avenue du Parc. De nombreuses artères seront fermées pour l'occasion dans les arrondissements de Plateau-Mont-Royal, de Rosemont-La Petite-Patrie, de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et de Ville-Marie. Les automobilistes devront prévoir le coup avec des fermetures variant entre 18 h 30 et minuit selon les secteurs.

Le circuit de 21 km passe cette année dans le Stade olympique. « On entre vraiment par les grandes portes du Stade, souligne la directrice générale de Vélo Québec événements et voyages, Joëlle Sévigny. On fait le tour de toute l'aire de jeu, et là, on a une centaine de tamtamistes qui accueillent les gens, qui vont se voir sur écran géant aussi. On veut vraiment marquer l'esprit des gens. »

Sur tout le parcours, le stationnement sera interdit ce soir entre 18 h 30 et minuit.

Dimanche, les cyclistes donneront leurs premiers coups de pédales sous l'air de Le tour de l'île, de Félix Leclerc, revisitée par Émile Bilodeau et ses invités, Lou-Adriane Cassidy et Jérôme 50. Le rendez-vous est donné à 9 h 15 à l'intersection des avenues du Parc et des Pins.

Options « Découverte »

Les participants peuvent choisir entre les circuits à rues fermées aux automobiles de 25 km, 50 km ou 50 km express et les options « Découverte » de 100 ou 65 km.

Pour le Tour de l'île « classique », les automobilistes devront prévoir des fermetures entre 6 h et 16 h, selon les secteurs. Les bicyclettes partiront du Plateau-Mont-Royal pour se diriger vers l'ouest, en passant par Parc-Extension, Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Montréal-Ouest, Lachine, LaSalle, Verdun, le Sud-Ouest et Ville-Marie. Ces fermetures s'ajoutent à la foire commerciale sur l'avenue du Mont-Royal, aussi fermée aux voitures pour le week-end.

Le stationnement sera interdit dimanche sur le parcours classique du Tour de l'île entre 1 h et 16 h.

Le parcours « Découverte » se rend jusque dans l'Ouest-de-l'Île. « C'est vraiment une occasion de découvrir l'île de Montréal, c'est un beau clin d'oeil au Tour de l'île », dit Mme Sévigny. Pour ce circuit, les cyclistes devront cohabiter avec les automobilistes sur une partie du trajet, puisque les artères ne seront pas toutes fermées. Le parcours coïncide en partie avec celui du Tour de l'île classique, avec des rues sans circulation automobile.

Quelque 2600 bénévoles seront sur place à différents points des circuits. Les deux événements sont gratuits pour les enfants de 12 ans et moins.