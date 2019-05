Fini la «course du déneigement» entre les arrondissements

Montréal veut mettre fin au « derby du déneigement », qui nuit à la qualité du travail d'enlèvement de la neige, et accorder plus de flexibilité aux arrondissements pour décréter des opérations de chargement sur leur territoire.

« L'hiver prochain, c'est fini, le derby du déneigement, quand on déclenche [l'opération de chargement] et qu'on part une course pour savoir qui finit en premier. La priorité, c'est vraiment la qualité d'exécution sur le terrain », a souligné le responsable du déneigement au comité exécutif de la Ville de Montréal, Jean-François Parenteau, en annonçant, hier, des changements à la politique municipale sur cet enjeu.

Les arrondissements auront dorénavant la latitude, deux fois pendant l'hiver, d'entreprendre le chargement de la neige sur leur territoire s'ils le jugent nécessaire, même si la ville-centre ne décrète pas d'opération déneigement - normalement après une accumulation de 10 à 12 centimètres.

Selon M. Parenteau, les décisions relatives au déneigement doivent demeurer du ressort de la ville-centre, pour assurer une harmonisation des services partout à Montréal. Il estime que les changements annoncés répondent aux préoccupations des élus de certains arrondissements, insatisfaits l'hiver dernier de la fréquence des opérations de chargement de la neige.

« Redonnez-nous nos budgets »

Ce n'est pas l'avis du maire de l'arrondissement d'Anjou, Luis Miranda, qui demande toujours que la responsabilité du déneigement revienne entre les mains des administrations locales.

« Redonnez-nous nos budgets comme on avait avant, indexez-les, et laissez-nous fonctionner, a-t-il demandé en point de presse. Je suis d'accord pour qu'on ait des critères à respecter, mais ce n'est pas nécessaire de tout centraliser. »

« D'un arrondissement à l'autre, les besoins peuvent être très différents, ça peut être plus froid dans l'Est que dans l'Ouest. »

- Luis Miranda, maire de l'arrondissement d'Anjou

L'hiver dernier, le maire d'Anjou s'était excusé auprès des citoyens de son arrondissement pour le mauvais déneigement des rues, en blâmant l'administration de Valérie Plante pour l'état déplorable des chaussées.

La ville-centre avait refusé la demande de l'arrondissement, qui voulait entreprendre en novembre une opération de chargement de la neige. Luis Miranda avait souligné que si c'était à refaire, il aurait défié l'administration centrale.

La possibilité de mener deux opérations de déneigement supplémentaires, sans l'avis de la ville-centre, n'est pas suffisante pour assurer une meilleure qualité des services, selon lui.

Ces changements ne changent rien à l'insuffisance systématique des budgets attribués au déneigement, souligne aussi Lionel Perez, chef de l'opposition à l'hôtel de ville.

« On parle de l'impact des changements climatiques, mais il n'y a pas eu d'augmentation du budget depuis deux ans, ce qui est incohérent », affirme-t-il.

Les changements à la politique de déneigement devront être approuvés aujourd'hui par les élus municipaux, alors que se poursuivra l'assemblée du conseil commencée hier.

Les élus devront aussi approuver une hausse de 15 % des coûts pour une trentaine de contrats liés à l'enlèvement de la neige. Pour la valeur totale de ces contrats - 100,2 millions -, les frais supplémentaires atteignent 15,6 millions.