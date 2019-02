Montréal sert de «punching bag» aux citoyens tannés de l'hiver, dit Plante

Ciblée par de nombreux commentaires acides sur l'état des rues et des trottoirs de la métropole, la mairesse Valérie Plante estime que Montréal sert de « paratonnerre et de punching bag » pour de nombreux citoyens exaspérés par un hiver rigoureux. L'élue lance un appel à la patience alors que la Ville lance ce soir sa 5 e opération d'enlèvement de la neige depuis le début de l'année.

Questionnée ce matin par les journalistes sur les messages vitrioliques la ciblant sur les réseaux sociaux, la mairesse a dit constater que l'insatisfaction touche l'ensemble de la région montréalaise. Elle dit échanger régulièrement avec des élus d'autres municipalités voisines et que ceux-ci aussi reçoivent de nombreuses plaintes.

« J'étais avec des maires des couronnes sud et nord et ils me disaient à la blague : "Heureusement qu'il y a Montréal pour servir de paratonnerre de toutes les critiques". On sert un peu de punching bag pour les pratiques de déneigement », a-t-elle dit. Elle attribue toute cette attention à la couverture médiatique dont Montréal fait l'objet en comparaison des autres villes, souvent moins couvertes par les journalistes.

La mairesse assure que Montréal et les autres municipalités n'ont pas décidé de réduire les budgets alloués à l'entretien hivernal des rues et trottoirs. « Ce n'est pas comme si on avait fait des coupures, tout est mis en place, les équipes sont prêtes depuis le début de l'année », a-t-elle dit.

Or, elle souligne que la région a déjà reçu 191 cm de neige, soit autant de neige que pour un hiver moyen. Et ce, alors qu'il reste plusieurs semaines encore à la saison froide. La métropole a aussi reçu le double de pluie, ce qui explique les trottoirs glacés à plusieurs endroits.

« Je comprends la frustration des gens quand ils sortent de chez eux et trouvent que leur trottoir est mal déglacé. Mais il faut que les gens comprennent que ce sont les mêmes qui travaillent sur l'enlèvement de la neige et sur le déglaçage et l'entretien des trottoirs », a-t-elle souligné.

Elle estime que l'état des principales rues de Montréal est satisfaisant, mais que la situation est plus difficile dans les rues secondaires. La métropole dispose de 4000 km de rues et 6000 km de trottoirs.

Alors que 12 cm de neige sont tombés cette nuit et ce matin, Montréal lancera ce soir une nouvelle opération d'enlèvement de la neige. Il s'agit de la 5e depuis le début de l'hiver. Devant les fortes précipitations, la métropole s'attend ainsi à défoncer son budget neige de 165 millions pour une deuxième année consécutive.