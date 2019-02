Mort d'une piétonne en décembre: Ville-Marie sécurise une intersection

Dans un communiqué, Valérie Plante, la mairesse de Montréal et de l'arrondissement de Ville-Marie, a signalé que l'intersection de l'avenue Atwater et de la rue Tupper était désormais munie d'une phase exclusive de feu piéton de 18 secondes plutôt que des 9 secondes précédemment en vigueur. Du marquage thermoplastique sera aussi effectué à cet endroit en 2019.

« Le bien-être des citoyens a toujours été au coeur de mes priorités, a fait savoir la mairesse Plante. Notre métropole est et doit demeurer un endroit où les piétons peuvent se déplacer en toute sécurité dans un environnement agréable. Déjà, de nombreuses actions ont été mises en oeuvre en ce sens et je vais m'assurer, en 2019, que nous redoublions d'efforts afin de favoriser des aménagements qui répondent aux besoins des usagers les plus vulnérables ».

De nouvelles saillies de trottoirs seront aménagées cette année : 72 doivent être construite. En 2018, 62 saillies de trottoirs avaient été ajoutées dans l'arrondissement. Durant l'année 2019, la mairesse compte présenter un Plan local de déplacements (PLD). Les mesures concrètes qui y seront proposées prioriseront la sécurité des usagers vulnérables.

Le 12 décembre dernier, une dame s'est fait happer à mort à l'angle de la rue Tupper et de l'avenue Atwater. Le chauffeur conduisait un camion-benne qui arrivait du chantier de l'ancien hôpital l'ancien Hôpital de Montréal pour enfants. Plusieurs citoyens du quartier disaient se sentir en danger dans ce secteur où les camions-bennes passent fréquemment.